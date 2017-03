Curso de Avaliação de Políticas Públicas têm inscrições abertas fevereiro 28th, 2017 Diretor Edital Google+ LinkedIn Pinterest

Estão abertas as inscrições para a primeira turma deste ano do curso de Avalição de Políticas Públicas, oferecido a servidores públicos do Poder Executivo Estadual pela Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan). As inscrições seguem até o dia 8 de março e, assim como o curso, são gratuitas.

Ministrado pelo economista e pesquisador Guilherme Resende de Oliveira, o curso será realizado entre os dias 13 a 17 de março, das 8h às 12h, na Escola de Governo Henrique Santillo. A carga horária é de 20 horas. Serão três turmas no primeiro semestre, sendo duas básicas (de 13 a 17 de março e de 24 a 28 de maio) e uma avançada (a confirmar).

O curso é uma demanda que partiu do Decreto 8.708/2016, que institucionaliza a avaliação de políticas públicas do Governo do Estado de Goiás .

Desde então, a Escola de Governo Henrique Santillo oferece o curso com o objetivo de gerar conhecimento sobre projetos, programas ou ações governamentais e subsidiar a correção de rumos ou a melhoria de sua concepção nas políticas públicas.

SERVIÇO

Curso de Avaliação de Políticas Públicas

Data: 13 a 17 de março de 2017

Período: 8h às 12h

Carga Horária: 20 horas

Local: Superintendência da Escola de Governo Henrique Santillo, Rua C-135 esq. c/ C-149 Qd. 291 Lt. 3 Setor Jardim América Goiânia – GO