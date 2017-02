Curso de CIPA para empresas SESI fevereiro 22nd, 2017 Diretor Edital Google+ LinkedIn Pinterest

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA é um meio de participação dos trabalhadores nas questões de Segurança e Saúde no Trabalho (SST). É uma obrigação legal e, se bem implantada, em muito pode colaborar para o trabalho seguro e eficiente.

A capacitação é importante. E por isso, o SESI Goiás oferece este treinamento, com material pedagógico atualizado e produzido por especialistas na área. O curso possui carga horária de 20 horas, conta com certificação para a empresa e colaboradores e pode ser contratado in company. A estruturação da CIPA e um investimento que impacta direta e positivamente na sua empresa.

O Curso de CIPA capacita os trabalhadores da indústria, membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e empregados indicados pelo empregador em temas relacionados à prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, de acordo com os requisitos e exigências contidas na NR 05.

O SESI ainda conta com uma série de serviços de Ações Educativas e Preventivas em Saúde para contribuir para a sua SIPAT.