Daniel Vilela e Adib Elias buscam em Brasília recursos para Catalão

O deputado federal Daniel Vilela e o prefeito de Catalão, Adib Elias, conseguiram junto ao ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, o aval para a liberação de recursos federais para obras de infraestrutura no município. A reunião aconteceu na tarde de terça-feira, 5. Estão sendo pleiteados R$ 20 milhões para canalização de um trecho do Ribeirão Pirapitinga no Centro da cidade e mais R$ 2 milhões para o programa Asfalto de Verdade, da prefeitura.

“O ministro Helder Barbalho disse que a pasta tem disponível os recursos que solicitamos e garantiu que a liberação ocorrerá em breve, tão logo sejam finalizados os trâmites burocráticos”, conta Daniel Vilela. A canalização do ribeirão será no prolongamento da Avenida Raulina Fonseca Paschoal e contará com uma contrapartida de R$ 6 milhões da prefeitura.

Os R$ 2 milhões para asfalto vão integrar o programa de recuperação da malha asfáltica lançado pela prefeitura, que já conta com um fundo de recursos próprios de aproximadamente R$ 20 milhões para obras de recapeamento e manutenção.