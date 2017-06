Daniel Vilela e reitor da UFG buscam em Brasília recursos para esportes junho 29th, 2017 Diretor Política Google+ LinkedIn Pinterest

O deputado federal Daniel Vilela (PMDB) articula junto ao Ministério do Esporte a liberação de recursos para a construção de um centro esportivo no campus avançado da Universidade Federal de Goiás em Jataí e novos equipamentos esportivos para o Campus Samambaia, em Goiânia. Daniel e o reitor da UFG, Orlando Amaral, estiveram nesta quarta-feira, 28, em Brasília, reunião com o ministro Leonardo Picciani para apresentar os projetos e solicitar os recursos.

Picciani contou que está programando uma visita para o próximo mês a Aparecida de Goiânia e à capital, ocasião em que vai passar pela UFG para conhecer o Centro de Esportes do Campus Samambaia (CECAS), cujo projeto é semelhante à obra solicitada para Jataí. O projeto para a UFG de Jataí, que passa atualmente por um processo de transformação em universidade autônoma, prevê a construção de uma quadra poliesportiva com arquibancadas, vestiários, academia de ginástica e uma pista de corrida externa. O centro de esportes visa atender não só a comunidade acadêmica, mas a população como um todo.

Foi solicitada também a liberação de recursos para a construção de uma quadra de volêi de areia no Campus Samambaia, em Goiânia, orçada em R$ 77,84 mil, e também a reforma do ginásio de esportes, que deve custar R$ 402 mil. Daniel Vilela, que já foi atleta profissional, defende que toda instituição de ensino superior tem que contar com uma estrutura adequada para a prática esportiva.

“A prática de esportes faz parte também da formação do indivíduo e é uma oportunidade de lazer, socialização e saúde para os estudantes. Além disto, estas estruturas atendem também a comunidade do município de uma forma geral, não ficam restritas somente à comunidade acadêmica”, afirma.

Daniel tem tentado compensar por meio de emendas parlamentares e verbas de programas específicos a redução dos investimentos do governo federal na UFG, situação que vive todas as universidades federais do País por causa da crise econômica. “Nossa parceria com a UFG é o reconhecimento de que ela é o maior polo gerador de conhecimento e pesquisa em Goiás e, portanto, trata-se de uma instituição estratégica para o desenvolvimento do nosso Estado.”

O deputado anunciou no início do mês que vai destinar emenda para a construção de um Restaurante Universitário no futuro câmpus da Universidade Federal de Goiás (UFG) em Aparecida de Goiânia. O projeto está orçado em R$ 3 milhões e vai atender os cerca de 1 mil alunos previstos para estudarem no campus a partir de 2019, além dos servidores da instituição.