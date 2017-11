Daniel Vilela firma parceria com UFG para financiar projetos de inovação novembro 9th, 2017 Diretor Política Google+ LinkedIn Pinterest

O deputado federal Daniel Vilela (PMDB-GO) vai direcionar meio milhão de reais em emenda parlamentar para desenvolvimento de projetos de tecnologia e inovação voltados para os serviços públicos e atendimento das demandas da população, numa parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG). O deputado e integrantes da instituição vão decidir em conjunto as áreas específicas nas quais os recursos serão aplicados. A partir daí a UFG vai organizar eventos voltados para estudantes e profissionais de cada área, propondo competições cujo objetivo é desenvolver soluções que gerem benefícios aos goianos.

“Estávamos buscando uma forma de usar o dinheiro das emendas parlamentares para fomentar a inovação em Goiás. Durante essa busca, tive uma conversa com o reitor eleito da UFG, Edward Madureira, e chegamos ao formato ideal”, explica Daniel Vilela. “A expertise da UFG na mentoria dos projetos certamente vai garantir boas soluções para buscar ferramentas mais inteligentes e modernas para solucionar demandas da população”, afirma.

A UFG já realiza eventos nos moldes dos que serão patrocinados pela emenda de Daniel Vilela. Um deles está sendo realizado nesta semana: o Desafio Inovação na Borracha. “O modelo será o mesmo, mas vamos direcionar o objeto para áreas que atendam com mais eficiência os goianos”, afirma o parlamentar. “Será um ganho duplo: além de buscar soluções e agilidade nos serviços prestados à população, estaremos incentivando estudantes e empreendedores sociais.”

O reitor eleito Edward Madureira explica como funcionam os eventos promovidos pela instituição. “No caso do Desafio Inovação na Borracha, por exemplo, seringueiros procuraram a universidade com problemas técnicos que enfrentam no dia a dia. E a UFG, com experiência que já traz da Olimpíada de Empreendedorismo, formatou o desafio. Mentores orientaram os estudantes a formarem grupos para competir entre si para propor soluções tecnológicos para o problema proposto.”. Os vencedores recebem premiação em dinheiro.

Projetos

Daniel Vilela vai propor a promoção de eventos que promovam agilidade no atendimento em áreas sensíveis, como, por exemplo, a saúde. “Podemos usar a tecnologia, de uma forma que ainda não foi usada, para diminuir filas nas unidades de saúde?”, questiona. “E na área de educação: haveria uma forma de possibilitar a absorção de mais conhecimento aos alunos da rede pública? Estas são questões postas. Estamos em busca de ideias e soluções”, explica.

A emenda parlamentar já foi direcionada no orçamento da União e em breve o deputado e os representantes da UFG se reunirão para definir qual será o objeto do primeiro desafio. A UFG estima que os recursos previstos sejam suficientes para bancar até sete eventos.

