Daniel Vilela lamenta fundão eleitoral e defende redução dos custos de campanha

Voto contrário à criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o deputado federal Daniel Vilela (PMDB-GO) critica a aprovação da matéria pela Câmara dos Deputados. “É um erro aprovar esse fundão. A redução dos custos de campanha era a melhor alternativa para o momento e deveríamos ter trabalhado neste sentido, não buscando novas fontes de financiamento”, afirma. A proposta foi aprovada com 233 votos favoráveis na noite desta quarta-feira, no plenário da Casa, e agora segue para sanção presidencial.

Segundo o peemedebista, o fundão eleitoral, que deve contar com R$ 1,7 bilhão de recursos públicos, vai na contramão dos debates iniciais no Congresso sobre a reforma política, cujo foco era reduzir custos, fechar brechas para gastos ilícitos e reduzir a influência do poder econômica nas campanhas. “Além do mais, era uma oportunidade da classe política mostrar sensibilidade com o momento de crise econômica que o País ainda atravessa, mas o recado acabou sendo o contrário”, critica Daniel.

O deputado também foi a favor do requerimento para que a votação fosse nominal. A proposta, no entanto, foi rejeitada por 226 votos a 206. Contudo, um descuido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na hora de votar os destaque que criava o fundão fez com que os deputados tivessem que registrar seus votos, tornando-os públicos.

Foto: www.danielvilela.com.br