Daniel Vilela vai destinar emenda para o Restaurante Universitário na UFG de Aparecida

O deputado federal Daniel Vilela (PMDB) vai direcionar emenda parlamentar para a construção de um Restaurante Universitário no futuro câmpus da Universidade Federal de Goiás (UFG) em Aparecida de Goiânia. O pedido foi feito nesta segunda-feira, 19, durante visita do parlamentar ao câmpus provisório, ao lado do prefeito Gustavo Mendanha e do vice-reitor da UFG, Manoel Chaves. A obra está orçada em R$ 3 milhões.

Daniel já direcionou recursos para outros projetos da UFG. Além de destinar emendas para obras físicas, também financiou com verba indenizatória um livro com pesquisas sobre políticas públicas em Goiás feito por professores da UFG, lançado no final de 2015, e agora trabalha junto ao Ministério da Educação para acelerar a liberação de quase R$ 100 milhões de uma emenda de bancada direcionada à conclusão do Hospital das Clínicas.

“Nossa parceria com a UFG é o reconhecimento de que ela é o maior polo gerador de conhecimento e pesquisa em Goiás e, portanto, trata-se de uma instituição estratégica para o desenvolvimento do nosso Estado”, afirma Daniel. Sobre o Restaurante Universitário, o deputado afirmou que a previsão do novo campus contemplar cerca de 1 mil alunos até 2019, além de servidores técnico-administrativos e professores, justifica uma estrutura adequada, com refeições a valores subsidiados pela instituição.

“O diretor Júlio Cesar Soares nos guiou em uma visita pelo câmpus e falou da necessidade de se ter um local com alimentação subsidiada para os estudantes. Vamos direcionar uma emenda para a construção do restaurante universitário e visitar o Ministério da Educação nas próximas semanas para mostrar a urgência desta demanda e também para destravar os recursos para as obras do Hospital das Clínicas”. afirma Daniel Vilela.

O prefeito Gustavo Mendanha afirmou na ocasião que a prefeitura também vai oferecer toda a infraestrutura no entorno do Campus, facilitando o acesso dos estudantes e servidores. “Vamos fazer o acesso, a urbanização no entorno e vamos também contribuir no diálogo com a Celg e a Saneago para que possamos trazer energia, água e esgotamento sanitário”, garantiu Mendanha.

O câmpus definitivo de Aparecida, ainda em construção, deve começar a funcionar em aproximadamente um ano. Atualmente, a UFG funciona no município em um prédio emprestado pela Universidade Estadual de Goiás, oferecendo os cursos de Engenharia de Produção, Engenharia de Transportes e Geologia. A previsão é de que até 2019 também seja instituído o curso de Geologia.