Deputado Lissauer acompanha prefeitos para viabilizar programa habitacional fevereiro 6th, 2017 Diretor Política Google+ LinkedIn Pinterest

O deputado estadual Lissauer Vieira, líder do PSB na Assembleia Legislativa, participou ontem, 31, de reunião na Agência Goiana de Habitação (AGEHAB), acompanhado dos prefeitos de Aparecida do Rio Doce, Castelândia, Itajá, Itarumã e Turvelândia, para apresentação de proposta de parceria direta do Governo de Goiás para construção de moradias.

O projeto tem como meta dentro do Programa Goiás Mais Competitivo, a redução do déficit habitacional. A primeira ação adotada será a de promover a contratação para construção de 30 mil novas unidades habitacionais até 2018, em parceria direta com as Prefeituras e com a Caixa Econômica Federal, para atender famílias com renda de até três salários mínimos.

A proposta para o projeto foi dividida em faixas de acordo com as demandas dos municípios e com os diferentes tamanhos populacionais. O primeiro chamamento é para os municípios com demandas abaixo de 60 unidades habitacionais.

Serão realizados atendimentos à 57 municípios, com objetivo de construir 1832 unidades utilizando o Cheque Mais Moradia como complementação de recursos para a compra de materiais de construção. Destes 57, dez municípios são de representação do deputado Lissauer Vieira. São eles: Amorinópolis, Aparecida do Rio Doce, Castelândia, Edealina, Inaciolândia, Itajá, Itarumã, Mairipotaba, Perolândia e Turvelândia.

“Participar desta reunião foi muito importante. Os prefeitos que estiveram comigo estão tendo a sorte de já começar seus mandatos com a certeza desta ação. Estive presente para apoia-los e para representar os municípios que não puderam mandar representantes. Estarei cobrando, juntamente com os prefeitos esta ação do governo, até que de fato se consolide”. Ressaltou Lissauer.

Premissas

Público alvo: Renda familiar de até 3 salários mínimos;

Recursos financeiros: O governo do Estado entra com o cheque no valor de R$ 15.000,00 para compra de materiais de construção e os municípios doam área regularizada e com o restante dos recurso para mão-de-obra;

Tipologia das moradias

As unidades habitacionais terão em torno de 44,67 m² e o custo por uniade é de R$ 51.042,22