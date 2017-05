Deputado Lissauer anuncia benefícios a Paraúna maio 10th, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

Durante a abertura do Programa Saúde em Movimento, do médico George Moraes, realizado hoje pela manhã, no povoado do assentamento Ponte de Pedra, divisa de Paraúna com Rio Verde, o deputado estadual Lissauer Vieira (PSB) anunciou a construção de uma praça na Bahiinha, distrito de Paraúna. O benefício é resultado de um convênio da prefeitura do município com a Agência de Habitação (AGEHAB) destravado pelo deputado Lissauer. O valor total liberado para obra é de R$ 70 mil, divididos em duas parcelas de R$ 30 mil e uma de R$ 10 mil. De acordo com o parlamentar a primeira parcela já foi liberada, o que ocasiona em breve o início da praça.

Aproveitando a ocasião Lissauer ainda comentou sobre a solicitação do prefeito de Paraúna, Paulo José Martins (PRB), (Paulinho do Luzitano), à senadora Lúcia Vânia para a construção de um hospital municipal. O deputado afirmou que o pedido está em tramitação e que ele mesmo está cobrando arduamente para que a obra seja iniciada o mais rápido possível.

“Paraúna é uma das cidades que mais tenho carinho e gratidão, me sinto na obrigação de fazer todos os esforços possíveis para ajudar a população. Além da obra anunciada já coloquei mais de R$ 500 mil em emendas parlamentares para a cidade, desde que assumi o mandato em 2015, agora estou cobrando o pagamento das mesmas. Me coloco a disposição do prefeito, Paulinho do Luzitano, para ajudar no que for necessário, e também da população. Esse é meu objetivo, esse é meu compromisso, contem comigo”, salientou o deputado.

Na ocasião o prefeito do município, também anunciou a construção de uma torre de telefonia celular, e ainda, a cobertura da quadra de esportes para o povoado da Ponte de Pedra.

Programa Saúde em Movimento

O programa criado pelo Dr. George, realiza mais de dez modalidades de atendimentos médicos gratuitamente, como exames preventivos de próstata, mama, obstetrícia, tireoide, entre outros. Com o apoio da deputada federal Flávia Moraes (PDT), do deputado estadual Lissauer Vieira e do prefeito Paulinho do Luzitano o programa realizou cerca de 200 exames com resultados imediatos.

Estiveram presentes o pai do deputado Lissauer, Carlos Vieira, sua esposa Kamila, além dos presidentes da Câmara de Paraúna, vereador Jerônimo Coelho Neto (Netão) e de Maurilândia vereador Wemerson Tavares (bebê). Vereadores de Rio Verde, Elecir Casagrande e Soldado Fernando; secretário da Saúde de Paraúna, Elvis Lapote e presidente da Associação do Assentamento Ponte de Pedra, José Pereira (Nego do Filó).