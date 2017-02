Deputado Lissauer cobra início de obra da GO 174 fevereiro 20th, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

Líder da frente parlamentar do agronegócio na Assembleia Legislativa de Goiás, o deputado Lissauer, usou a oportunidade da sessão parlamentar para cobrar, mais uma vez, o início da revitalização da GO 174

Desde que iniciou seu mandato como parlamentar, o deputado Lissauer, tem cobrado arduamente a obra da GO 174. Ontem, dia 16, o parlamentar participou da segunda sessão do ano na Assembleia Legislativa de Goiás, e aproveitou a oportunidade para falar na tribuna sobre a importância da revitalização desta GO, que liga Rio Verde à Montividiu.

“Sabemos que com o aporte da venda da Celg, o governo estadual agora tem sim condições de reformar a rodovia GO 174. Ela que é uma das mais importante rodovia do Estado, merece então, no mínimo, ser revitalizada, pois é uma via diária dos produtores rurais, que são os maiores responsáveis pela economia de Goiás”. Disse o deputado.

De acordo com a Confederação Nacional dos Transportes a GO 174 é considerada uma das mais perigosas do país. Nela trafegam cerca de 2.500 veículos por dia, e toda safra da região passa por ela. São mais de um 1,5 milhão de toneladas de soja, mais de 1,8 milhão toneladas de milho e um rebanho bovino de 780 mil cabeças. Portanto passam por essa rodovia aproximadamente 260 milhões em faturamento de ICMS.

Os problemas da GO 174 são extensos. Transito intenso, pista estreita e sem acostamento, encabeçamento de pontes em situação calamitosa, entre outros diversos defeitos. “A GO-174 há muito não atende as nossas necessidades como usuários, sejam elas de deslocamento ou para escoamento de safra. E aí eu me incluo, pois sou produtor rural e uso essa rodovia para chegar em minha propriedade. Meus filhos e toda minha família também se veem obrigados a transitar diariamente pela GO-174, correndo os mesmos riscos de acidentes de todos que passam por ali”. Salientou Lissauer.