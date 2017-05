Deputado Lissauer leva benefícios a Montividiu e Arenópolis maio 17th, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

Sábado, dia 13, Lissauer esteve presente em ambos os municípios para comemorações e anúncios de benefícios à população

No último sábado, o deputado estadual Lissauer Vieira (PSB), cumpriu agenda em dois municípios, localizados no Sudoeste e Oeste Goiano, Montividiu e Arenópolis. Em Montividiu, ao lado do prefeito Ademir Guerreiro (PR) e da Primeira Dama Carla Izabel, além de vereadores e população em geral, Lissauer participou da inauguração da revitalização da Fonte Luminosa e da Praça das Mães.

Desde que assumiu o mandato de deputado, Lissauer tem se preocupado em fomentar e estreitar relacionamentos entre os municípios que representa na Assembleia Legislativa. “Foi uma noite muito agradável em Montividiu, onde tive a oportunidade de participar de duas importantes inaugurações para a população. Me coloquei, mais uma vez, a disposição do prefeito Ademir, para auxiliar no que ele precisar e no que estiver ao meu alcance. Também aproveitei o momento para ressaltar que conseguimos viabilizar para a cidade, através de convênio com o governo do Estado, emenda individual de R$ 230 mil”.

O prefeito agradeceu pelo empenho do deputado Lissauer e esclareceu como será usado o benefício. “Com esse recurso disponibilizado através de emenda do deputado e mais o convênio de R$ 1 milhão com o governo do Estado, será possível iniciar e concluir toda pavimentação asfáltica do bairro Morada da Carolina”. Ressaltou Ademir.

Ainda no sábado, o deputado Lissauer também esteve presente na cidade de Arenópolis com o prefeito Flávio Júnior (PMDB) entre outras lideranças políticas, para a comemoração dos 35 anos de emancipação do município. A cidade contou com diversas atividades de comemoração, entre elas uma bela homenagem para as mães, em comemoração ao seu dia, além de shows ao vivo e muito mais.

Na ocasião o deputado Lissauer Vieira parabenizou todas as mães presentes e elogiou o trabalho realizado pela gestão. O parlamentar ainda anunciou a disponibilidade de uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil reais para o recapeamento asfáltico das ruas de Arenópolis.

“Em Arenópolis também foi muito proveitoso, pude ver de perto as necessidades da cidade, ouvir a população e participar ativamente. Parabenizo Flávio Júnior que tem se esforçado muito e mostrado responsabilidade frente à Prefeitura. Reforcei com ele e com a população meu compromisso com Arenópolis, no que for necessário”. Comentou Lissauer.