Deputado Vecci defende união suprapartidária em favor de Jataí

Em reunião realizada na tarde do dia 24 de janeiro, na presidência da Câmara Municipal de Jataí, o deputado federal Giuseppe Vecci (PSDB) afirmou que vai lutar pelos interesses jataiense em Brasília e defendeu uma união suprapartidária entre os parlamentares goianos para a obtenção de obras e recursos para o município. “Temos condições de lutar por Jataí, com todos os vereadores, cujos partidos fazem parte da base do presidente Michel Temer”, disse ele.

O parlamentar tucano estava acompanhado do ex-vereador jataiense Jailton Paulo Naves, presidente da Promotoria de Liquidação (Proliquidação) da Secretaria Estadual de Planejamento. Participaram da reunião o presidente da Câmara Municipal, Adilson Carvalho (PMDB), os vereadores Thiago Maggioni (PSDB), João Rosa (PSDB), José Prado Carapô (PTN) e Major Davi Pires (PP) e o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo, Francis Barros.

O vereador Thiago Maggioni solicitou a Vecci apoio para a continuidade da obra do novo aeroporto. O deputado lembrou que cada parlamentar pode destinar, por meio de emendas ao orçamento, o máximo de R$ 16 milhões anuais aos municípios. “Mas podemos fazer como fizemos no caso do anel viário, quando, a pedido do deputado Daniel Vilela (PMDB), nós fizemos um projeto coletivo para que essa obra possa ser concluída”, afirmou.

Quanto a uma possível municipalização das rodovias estaduais, Vecci acredita que o governador Marconi Perillo (PSDB) não imporia obstáculos. O maior entrave seria a Agência Goiana de Transporte e Obras Públicas (Agetop). “Vocês teriam que pactuar na Agetop para fazer uma gestão bipartite”, recomendou. “Hoje a manutenção das estradas está na mão das terceirizadas, mas falta fiscalização a contento sobre essas empresas”.

O secretário Francis Barros citou a experiência do município de Francisco Beltrão (PR), onde empresas colaboram com o poder público para a conservação das rodovias. Já o vereador João Rosa afirmou que os jataienses querem o apoio do deputado. “Queremos dizer que Giuseppe Vecci também é nosso deputado”, disse ele. Vecci garantiu que vai trabalhar em favor de Jataí utilizando todas as prerrogativas atribuídas a um deputado federal.