Deputados do PMDB defendem candidatura de Daniel Vilela

A banca do PMDB na Assembleia Legislativa decidiu oficializar o apoio a uma pré-candidatura do deputado federal Daniel Vilela ao governo do Estado em 2018. O líder da bancada, deputado José Nelto, afirmou ontem, em entrevista à coluna Giro, do jornal O Popular, que Daniel representa a renovação no partido.

“Não discutiremos mais outro nome. É a renovação que nossa militância tem cobrado há anos”, disse Nelto, referindo-se ao presidente do diretório regional. “Nosso candidato a governador é Daniel Vilela”, sintetizou o deputado Wagner Siqueira. O deputado federal Pedro Chaves também já manifestou apoio à decisão dos deputados estaduais.

A perspectiva é de que a bancada oficialize o apoio à pré-candidatura de Daniel no encontro do PMDB em Porangatu, que acontece no início da noite desta sexta-feira, 17. O encontro tem objetivo de discutir com os filiados a construção de um projeto de gestão para 2018, a política de alianças partidárias e também coletar dados e sugestões da militância para a elaboração de um programa de propostas para o Estado.

Daniel tem defendido que, embora tenha disposição de disputar o governo do Estado, o momento ainda não é de definição de nomes, mas de traçar as bases do projeto político-administrativo que o partido vai apresentar aos eleitores. “O primeiro passo é fortalecer o PMDB internamente e definir um projeto, depois vamos ver quem é mais adequado para liderar esse projeto, de acordo com o perfil dos nomes disponíveis no partido e com o desejo dos eleitores”, afirmou o deputado em entrevistas à imprensa no início da semana.