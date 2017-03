Detran flagra 400 condutores dirigindo embriagados durante carnaval março 3rd, 2017 Diretor Geral Google+ LinkedIn Pinterest

Operação Carnaval 2017 aborda mais de 12 mil pessoas

Ações educativas envolveram 9.292 mil foliões. Blitzes da Balada Responsável flagraram 400 condutores dirigindo sob efeito de álcool em cinco dias

A Operação Carnaval 2017 deflagrada pelo Detran-GO, em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, flagrou 400 condutores dirigindo sob influência de bebidas alcoólicas. Desses, 383 foram autuados e outros 17, presos, pois os índices registrados pelo bafômetro estavam acima dos 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,34 mg/L). A operação levou blitzes e ações educativas do programa Balada Responsável a sete municípios de sexta-feira (24/02) a terça-feira (1º/03).

Durante o feriado prolongado, foram abordados 2.493 veículos e 12.099 pessoas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Pirenópolis, Caldas Novas, Goianésia e Aruanã. Dentre as abordagens, 9.292 foram feitas por educadores de trânsito, que além de ações em barreiras de fiscalização, visitaram bares, restaurantes e clubes para sensibilizar os foliões para os riscos da combinação de álcool e direção. Eles distribuíram material educativo, ressaltando a importância do respeito às leis de trânsito, especialmente, aos limites de velocidade. Outras 2.807 pessoas foram abordadas em blitzes pelas equipes de fiscalização.

Segundo o presidente do Detran-GO, Manoel Xavier Ferreira Filho, os números evidenciam a importância do reforço da fiscalização nos feriados prolongados. No dia a dia, pouco mais de 5% dos condutores abordados ingeriram bebidas alcoólicas. No carnaval, esse índice ultrapassou 10%. “Mesmo com a intensificação das ações educativas, que neste ano abordaram mais de nove mil foliões, constatamos que é grande o número de condutores que insistem em assumir o risco de beber e dirigir”, afirma o presidente.

Manoel Xavier lembra que além de infração de trânsito gravíssima, a combinação de álcool e direção coloca vidas em risco. “O condutor embriagado tem os reflexos reduzidos, o que diminui seu poder de ação diante de uma situação de perigo e aumenta sua disposição para se arriscar. Por isso, desenvolvemos ações diárias de educação, com objetivo de sensibilizar a população, e de fiscalização, que buscam aplicar a legislação aos que não atendem aos apelos dos órgãos de trânsito e da sociedade que clama por um trânsito mais seguro”.

Durante as blitzes foram lavrados 846 autos de infração de trânsito, recolhidas 347 CNHs e aplicados 2.501 testes de etilômetro. As equipes de fiscalização também apreenderam uma pistola, recuperaram um veículo roubado e recapturaram um foragido da justiça.