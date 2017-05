Dois estudantes da rede pública estadual são destaque no Concurso Internacional de Cartas maio 9th, 2017 Diretor Educação Google+ LinkedIn Pinterest

Gilberto e Maria Vitória são alunos do Colégio Estadual Jalles Machado, em Goianésia. Para a garota, a conquista é o reconhecimento de seu esforço, já que ela é cega de nascença



Mais uma escola da rede pública de Goiás é destaque nacional, provando mais uma vez como a qualidade do ensino tem avançado nos últimos anos. Desta feita quem se sobressai é o Colégio Estadual Jalles Machado, em Goianésia, onde estudam os jovens Maria Vitória Gomes da Silva e Gilberto Gonçalves Gomes Filho, selecionados em segundo e terceiro lugar na fase nacional do Concurso Internacional de Cartas 2017.

Para Maria Vitória, 15 anos, o resultado é mais do que motivo de orgulho para ela e a família. Vítima de um glaucoma, ela é deficiente visual desde que nasceu e por isso a classificação em um concurso de nível nacional representa, mais do que tudo, a coroação de seus esforços, conforme faz questão de destacar a mãe da adolescente, Vanessa Gomes da Silva.

Aluna do 9º ano do Ensino Fundamental no Colégio Estadual Jalles Machado, onde estuda há dois anos, Maria Vitória escreveu sua carta em braile e depois ditou, ela própria, o texto para transcrição, já que o regulamento exigia que a redação fosse manuscrita. A carta original foi enviada pela direção da escola à comissão julgadora do concurso.

A adolescente conta que decidiu participar do concurso por se sentir atraída pelo tema de 2017. “A proposta deste ano foi muito interessante, pois me fez refletir bastante sobre determinados problemas mundiais. Percebi ali, também, uma forma de me tornar uma pessoa melhor ao me passar por uma personagem que vive uma realidade totalmente diferente da minha”, conta ela, que apresentou sugestões para a erradicação da pobreza.

Maria Vitória nasceu em Eldorado, no interior do Pará, e veio com a mãe para Goianésia há 9 anos. Segundo a mãe da menina, a conquista do segundo lugar no Concurso Internacional de Cartas é mais do que merecida, já que a adolescente busca ter uma vida normal, apesar de sua cegueira. “Minha filha é uma garota muito esforçada e determinada e por isso essa notícia me deixou muito feliz. Foi muito merecido”, diz Vanessa.

Destaque na Matemática

Colega de escola de Maria Vitória, Gilberto Gonçalves Gomes Filho é aluno do 1º ano do Ensino Médio. Filho único, na próxima quarta-feira, 10/5, o estudante completará 16 anos, mas recebeu a notícia da classificação em terceiro lugar no concurso como um presente antecipado.

Gilberto estuda no Jalles Machado desde o 6º ano do Ensino Fundamental e pode ser considerado um veterano no Concurso Internacional de Cartas. O estudante considera a iniciativa dos Correios uma grande oportunidade de aprendizado. Segundo ele, o que mais importa, é a mudança que o concurso promove, fazendo com que o aluno não pense apenas como escritor, mas como cidadão.

Ainda em dúvida sobre qual carreira pretende seguir ao terminar o Ensino Médio, Gilberto não terá dificuldade em definir sua opção, já que não se sobressai apenas nos conhecimentos sobre a Língua Portuguesa. Já conquistou também diversas premiações importantes em Matemática, colecionando medalhas de Bronze, Prata e 2 de Ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), Menção Honrosa na Olimpíada de Matemática do Estado de Goiás (OMEG), medalha de Prata na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e medalha de Bronze na Olimpíada Brasileira de Informática (OBI), além de se destacar como terceiro lugar em um concurso sobre violência contra a mulher e a lei Maria da Penha, promovido pela Delegacia da Mulher de Goianésia.

Ensino de qualidade

Diretora do Colégio Estadual Jalles Machado, a professora Luzinaide Lial comenta ser um orgulho muito grande ter dois alunos da escola selecionados na fase nacional do Concurso Internacional de Cartas em 2017. “É inenarrável o prazer que temos em perceber que nossa instituição apresenta um ensino de qualidade. É uma sensação de dever cumprido de toda uma equipe”, declara.

Luzinaide lembra que esta não é a primeira vez que o colégio se destaca nacionalmente no mesmo concurso. Em 2006, a estudante Laura de Paula Silva, hoje formada em Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás (UFG), conquistou o primeiro lugar na fase mundial, competindo com mais de 2 mil jovens de todas as partes do mundo.

O Concurso Internacional de Cartas é promovido anualmente pela União Postal Universal (UPU) e é realizado em quarto etapas: escolar, estadual, nacional e mundial. Seu objetivo é motivar os jovens a manterem o velho e saudável hábito de escrever e enviar cartas. Aberto a estudantes das redes pública e particular de ensino, o concurso selecionou em primeiro lugar este ano a jovem Emilly Oliveira Rodrigues, 11 anos, aluna da 7ª série no Colégio Metropolitano, em Goiânia.