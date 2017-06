Edson & Hudson na Expo Rio Verde junho 29th, 2017 Diretor Variedades Google+ LinkedIn Pinterest

Dupla se prepara para o show da 59ª edição de uma das mais tradicionais festas de Goiás

O público de Rio Verde (GO) e região poderá assistir ao show de Edson & Hudson no dia 8 de julho, a partir das 23h. “É um prazer muito grande cantar e tocar na Expo Rio Verde, festa linda e tradicional que chega a sua 59ª edição. Obrigado a todos por nos receberem de braços abertos. Estamos ansiosos por esta apresentação”, diz Edson.

Edson & Hudson somam 36 anos na estrada e muitas histórias para contar! A voz e a afinação de Edson com os riff’s incomparáveis da guitarra de Hudson transformaram os irmãos em verdadeiros fenômenos da música, revolucionando o mercado sertanejo.

Obstinados pelo sucesso, iniciaram a carreira enquanto ainda eram crianças e viviam no circo. Incentivados pelo pai, o palhaço Beijinho, tiveram o picadeiro como a principal escola. Desde cedo, Huelinton e Udson mostraram que nasceram com um talento incrível! Pep & Pupi se transformaram em Edson & Hudson, que neste ano comemoram 36 anos de carreira, sendo 22 deles dedicados à indústria fonográfica. Juntos somam mais de 10 milhões de cópias vendidas e 20 registros em CD.

‘Azul’, ‘Galera Coração’, ‘Te Quero Pra Mim’, ‘Porta-Retrato’, ‘Foi Deus’, ‘Dez Corações’, ‘Eu Não Sei Dizer Que Eu Não Te Amo’ e ‘Fala’ são apenas algumas músicas que explodiram e tornaram os irmãos conhecidos nos quatro cantos do país.

Desde novembro de 2014, Edson & Hudson viajam o país inteiro levando a turnê ‘Conectados’, que traz os principais sucessos de carreira e clássicos sertanejos. “É uma apresentação muito emocionante, uma viagem no tempo dentro da nossa própria história. Não tem como não se contagiar”, fala Hudson.

Recentemente a dupla gravou em Goiânia, no Jaó Music Hall, o sexto DVD de carreira, “Edson e Hudson – Eu e Você de Novo”. O lançamento do registro e da nova turnê será no dia 18 de agosto, no Espaço das Américas, em São Paulo.