Em 39 dias, PM apreende 3,5 toneladas de drogas fevereiro 9th, 2017

Equipes do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) apreenderam mais de meia tonelada de entorpecentes em Goiânia somente na última quarta-feira (08/02). Apreensão foi feita após denúncia de que traficantes estariam revendendo ilícitos nas proximidades de shopping

A Polícia Militar de Goiás apreendeu, de janeiro até hoje, cerca de 3,5 toneladas de entorpecentes em todo o estado de Goiás. O trabalho intensificado de repressão ao tráfico compreende ações das forças de segurança contra pequenos, médios e grandes revendedores e receptadores. De acordo com a PMGO, a quantidade de drogas que deixou de ser comercializada nesse período tem ligação direta com a queda do número de ocorrências de outros crimes, que são financiados pelo comércio desse material.

Nesta quarta-feira (08/02), equipes do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) apreenderam mais de meia tonelada de entorpecentes em Goiânia, após denúncia de que traficantes estariam revendendo os ilícitos nas proximidades de um shopping da capital. Diante das informações, a PMGO passou a monitorar o local.

Durante a abordagem, os policiais prenderam três traficantes: Kenedy Amorim Filho, de 32 anos, Uilton Barros da Silva, de 21, e Emerson Patrício dos Santos, de 41. No veículo dos suspeitos a PM encontrou mais de 200 quilos de maconha.

Além da grande quantidade de material apreendido no veículo, durante buscas na residência de Emerson, no Jardim Bonanza, foram encontrados aproximadamente 350 Kg de entorpecentes, uma arma de uso restrito, balança de precisão, um carro roubado e produtos de pirataria. O suspeito já possui antecedentes criminais por violação de direitos autorais.

Após serem detidos, os suspeitos afirmaram que a droga apreendida veio do estado do Mato Grosso do Sul. A origem seria do Paraguai. Os três foram encaminhados à sede da Superintendência da Polícia Federal em Goiás.

500 kg de cocaína

Na semana passada, equipes do Comando de Operações de Divisas (COD) e da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), apreenderam cerca de 500 quilos de cocaína pura, localizada em fundo falso de um caminhão carregado de ferro velho. A interceptação ocorreu em Piranhas, na rodovia GO-060, região Oeste do Estado.

A droga foi avaliada em R$ 12 milhões. Durante a ação, duas pessoas foram presas: Nair Gomes Barbosa, de 30 anos, e Luiz Marcio de Souza, 33. A mulher possui passagem por estelionato e tem mandato de prisão em aberto.

(Fonte: Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP)