Em Bom Jesus de Goiás, Marconi autoriza investimentos de R$ 2 milhões

A caravana do programa Goiás na Frente, agora na Região Sul do Estado, começou a terça-feira (20/6) por Bom Jesus de Goiás (218 quilômetros de Goiânia). A população acordou cedo e lotou o Centro de Convivência para receber o governador Marconi Perillo. Na cerimônia, o governador recebeu as bênçãos ecumênicas de um padre e de um pastor, que pediram para continuar administrando o Estado com sabedoria. “Eu creio que, como diz a Bíblia, toda autoridade é instituída por Deus. Eu sou grato porque Ele me deu quatro mandatos. Por isso eu me mantenho humilde e agradecido a Deus e aos goianos que tanto me honram”, reconheceu o governador.

Em Bom Jesus, ele autorizou investimento de R$ 2 milhões na pavimentação e recuperação de asfalto urbano, por meio do Goiás na Frente. A primeira parcela do recurso, de R$ 200 mil, já está depositada na conta da prefeitura. Marconi entregou ainda, em parceria com o município, o Centro de Atendimento Infanto-Juvenil. “Nós vamos liberar cinco parcelas de R$ 200 mil este ano e mais cinco parcelas no ano que vem”, explicou Marconi, que se comprometeu a atender a “todos os pleitos do prefeito de Bom Jesus”, Daniel Vieira (PTB).

“Eu estive aqui em meus quatro governos. Ajudei a asfaltar muitas ruas, a trazer redes de água, energia e esgoto, enfim, há uma marca nossa em Bom Jesus. Nós fizemos os ajustes necessários para agora podermos socorrer os municípios”, lembrou Marconi.

“Com esse dinheiro, que chegou em boa hora, porque não está fácil administrar nesse momento de crise, nós vamos asfaltar 100% da cidade. Ainda bem que nós temos um governador que é parceiro dos prefeitos, que tem visão, que conhece cada cidade desse estado e, ao receber todos os prefeitos, de todos os partidos, em Goiânia, demonstra sua preocupação com o povo”, destacou o prefeito Daniel Vieira (PTB).

Ao comentar o impacto dos R$ 2 milhões advindos do Goiás na Frente, o vice-governador José Eliton ressaltou que o dinheiro “vai financiar obras que foram definidas pela comunidade. Além desse recurso, o Governo do Estado tem outros convênios firmados com a prefeitura, de obras estruturantes que vão garantir o fortalecimento da economia local”.

Na ocasião, o prefeito Daniel Vieira agradeceu o governador “pelo Condôminio Vapt-Vupt”, inaugurado e em funcionamento há dois anos, pela construção de uma creche, por mais segurança, pela reforma de 44 casas e pela doação de lotes à prefeitura para obras que vão trazer conforto aos moradores de Bom Jesus”. O secretário extraordinário e fiscal do Goiás na Frente, Talles Barreto, lembrou que “esse governo vai construir 30 mil casas populares e eu tenho certeza que Bom Jesus também será beneficiada”.

Ao rememorar sua história política no parlamento goiano, o deputado estadual Álvaro Guimarães (PR) disse que ao longo de seus seis mandatos nunca viu “um governador tão municipalista como Marconi. O prefeito de Aloândia, que está aqui, do PMDB, já foi atendido pelo Goiás na Frente com mais de R$ 1 milhão. O bom é que o governador é jovem e pode, ainda, percorrer este país e chegar, quem sabe, à presidência do Brasil”.

“Esse é o melhor governo do Brasil, referência para os demais estados brasileiros, pois o governador Marconi Perillo, ao lado do vice José Eliton, tem trabalhado de forma aguerrida para colocar Goiás na posição que merece”, pontuou o secretário de Governo Tayrone Di Martino.

O vice-governador enalteceu a forma como Marconi se relaciona com os prefeitos, parlamentares e, principalmente, com os goianos. “Tem gente que chega nos municípios e grita, xinga e agride. O governador Marconi Perillo, diferentemente, tem dado o exemplo de como fazer política com diálogo, respeito e parceria”.