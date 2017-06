Em Cumari, Marconi agradece a Deus por “agenda de progresso” junho 13th, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

Ao visitar a cidade de Cumari, Sudeste do estado, na manhã desta terça-feira (13) para assinatura de convênio entre o Estado, via Programa “Goiás na Frente” com a Prefeitura Municipal, o governador Marconi Perillo fez referências elogiosas ao município, lembrando sua história, beleza arquitetônica e contribuição ao desenvolvimento econômico do Estado.

Ele recordou que por Cumari chegaram os pioneiros provenientes de Minas Gerais que se espalharam por todas as regiões de Goiás, iniciando o ciclo de progresso que tem marcado a história goiana. A chegada da Estrada de Ferro também foi outro fator citado por Marconi como marca da contribuição de Cumari ao progresso de Goiás.

“Hoje, Goiás tem um PIB superior a R$ 200 bilhões, é um estado forte em várias áreas. Seguramente podemos garantir que tudo começou aqui em Cumari e nesta região”, comentou.

Marconi falou também do “pleito de gratidão” que tem por Cumari, município que representou na Assembleia Legislativa quando foi deputado, na Câmara Federal, como deputado federal e no Senado, como senador. “Sempre obtive votações expressivas aqui. Devo muito a Cumari e seu povo”, reafirmou.

O governador começou o dia em Anhanguera, e a programação prevê ainda, depois de Cumari, passagens por Goiandira, Nova Aurora, Corumbaíba, Marzagão e Caldas Novas. O trajeto entre as cidades foi feito de carro, pela GO-305, completamente reconstruída este ano através do programa “Rodovida Reconstrução”.

Ao encerrar o pronunciamento que fez no salão de eventos da Prefeitura, o governador agradeceu a Deus “por esta agenda de progresso”. Finalizou reiterando que “enquanto outros Estados passam por dificuldades, Goiás dá um jeito de ajudar os prefeitos e as comunidades”.

Acompanharam o governador os secretários Sérgio Cardoso (Articulação Política); João Gomes (Extraordinário de Habitação), Thales Barreto (Extraordinário) e o deputado estadual, Gustavo Sebba (PSDB), além de prefeitos, vereadores e lideranças da região.