Em Ipameri, José Eliton destaca ação municipalista do Governo de Goiás fevereiro 10th, 2017

A convite da prefeita de Ipameri, Daniela Vaz Carneiro, vice-governador se reúne com 14 prefeitos do sudeste, e discute processo de desenvolvimento da região. “Vamos buscar o atendimento das demandas de cada localidade a quatro mãos, em parceria sólida”, disse ele

O vice-governador José Eliton destacou a ação municipalista do Governo de Goiás em reunião realizada na manhã desta última quinta-feira (09/02), em Ipameri. A iniciativa partiu da prefeita Daniela Vaz Carneiro, que liderou o encontro com 14 prefeitos da região sudeste do estado. O deputado Roberto Balestra participou das atividades. “Vamos buscar o atendimento das demandas de cada localidade juntos e a quatro mãos, em uma parceria sólida”, disse ele.

“Esta foi uma oportunidade de conversar com cada prefeito sobre o processo de desenvolvimento regional e discutir a necessidade de investimentos na região”, afirma o vice-governador. Segundo ele, “este é o início para definir as estratégias de aplicação dos recursos para investimentos que o Governo de Goiás irá realizar em 2017 e 2018”. Segundo declarou, “este encontro é importante para ouvir e deliberar demandas urgentes para os municípios da região sudeste”.

Na reunião, cada prefeito apresentou demandas nas áreas de segurança pública, saúde, turismo e infraestrutura. A prefeita Daniela Vaz destacou a importância do encontro para o desenvolvimento da região. “Há uma série de ações e investimentos que foram executadas aqui nos últimos anos”, salienta.

“Sabemos da importância que é a vinda do vice-governador em Ipameri”, afirma o prefeito de Campo Alegre, José Antônio Neto Siqueira. “Sentimos o compromisso de colaborar e José Eliton tem o espírito municipalista”, destaca o prefeito de Santa Cruz de Goiás, Mateus Félix Lopes. “Ele se mostrou atento às demandas dos nossos munícipios”, disse o prefeito de Palmelo, Eladir de Paula Pinheiro.

Em Ipameri, José Eliton também visitou o parque ecológico que está em construção, próximo à região central. Ele esteve ainda presente na carreta da Saúde da Mulher, serviço do Ipasgo, e participou do encontro da Comissão de Intergestores Regionais (CIR), que discute questões relacionadas à saúde pública nos municípios da região.

Participaram da reunião os prefeitos José Antônio Neto Siqueira (Campo Alegre), Wisner Araújo de Almeida (Corumbaíba), João Batista Davi Rios (Cumari), Odemir Moreira de Melo (Goiandira), Vilmar Dias Carneiro (Nova Aurora), Eladir de Paula Pinheiro (Palmelo), Cleide Aparecida Veloso (Pires do Rio), Mateus Félix Lopes (Santa Cruz de Goiás), Hugo Deleon de Carvalho Costa (Três Ranchos), Ailton Martins de Oliveira (Urutaí), Issy Quinan Júnior (Vianópolis), Francisco da Silva (Anhanguera).