Em Porteirão, deputados destacam “programa histórico” lançado por Marconi maio 9th, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

“A economia e os cortes que fizemos nos proporcionaram o anúncio ontem (4/5) do maior pacote de investimentos na Educação da história de Goiás”, disse Marconi

“ Marconi é um homem honrado, corajoso e trabalhador, que escreveu uma nova história em Goiás”, afirmou o deputado federal Heuler Cruvinel (PSD)

Ao cumprir extensa agenda de entrega e anúncio de obras em Porteirão, no Sudoeste do Estado, o governador Marconi Perillo citou os cortes de gastos e ajustes feitos na máquina administrativa que proporcionaram o lançamento do maior programa de investimentos da história de Goiás na educação, por meio do programa Goiás na Frente – Educação. Deputados presentes elogiaram a performance de Marconi à frente do governo de Goiás, delineando horizontes históricos.

“A economia e os cortes que fizemos nos proporcionaram o anúncio ontem (4/5) do maior pacote de investimentos na Educação da história de Goiás. Todos os funcionários vão ter reajuste salarial, eu revisei o valor da merenda, entreguei 75 ônibus escolares e liberei mais de R$ 500 milhões em investimentos”, declarou Marconi. O pacote inclui ainda a aquisição de 2.440 aparelhos de ar-condicionado, entrega de 140 unidades do Tendas do Saber, distribuição de 150 mil cadernos do Aprender +, Caravana Aprender +/Enem Express nos 246 municípios, reforma e construção de escolas, aquisição de 5 mil conjuntos de mesas e cadeiras, construção de creches, reajuste do programa ProEscola (58%) e a participação de aluno em eventos nacionais e internacionais.

O deputado estadual Lincoln Tejota (PSD) declarou que, “no momento crítico, Goiás encontrou um homem que se desdobra, que não foge aos desafios. O Brasil precisa do senhor como Presidente da República”. Para o deputado federal Heuler Cruvinel (PSD), “Marconi é um homem honrado, corajoso e trabalhador, que escreveu uma nova história em Goiás”.

Mais obras em Porteirão

O governador recebeu de produtores locais um mapa para a construção de um anel viário. “Eu vou dar aos produtores de etanol um crédito outorgado para que eles construam o anel e pequenas vias de acesso, pois assim é mais rápido e barato. Quando eu cheguei ao governo, Goiás tinha 11 usinas de etanol. Hoje, são 37. Goiás é o segundo maior produtor de etanol e cana-de-açúcar do país. Isso gerou muitos empregos”, completou.

Ele recebeu de produtores rurais da região de Porteirão um mapa com a reivindicação de que seja construído um trecho de 2 quilômetros entre São Simão e Indiara. “Parece pouco, mas olhando no mapa percebo que ela faz parte de um corredor para a agricultura e a produção de etanol. Eu saio daqui entusiasmado para executar essa obra”, disse.

Segurança Pública

Lembrou que Segurança Pública é outra prioridade de sua administração. “Vamos contratar mais 3 mil policiais. A polícia goiana é a segunda mais bem paga do Brasil. Ela fica atrás apenas da de Brasília, onde o Governo Federal paga os salários dos policiais. Se o Governo Federal nos ajudasse eu pagaria o maior salário do Brasil para a polícia”.

“Os programas criados pelo governador Marconi Perillo são modelos para o Brasil. Nós estamos idealizando o Cheque Reforma Federal, uma cópia do Cheque Mais Moradia de Goiás”, apontou a deputada federal Flávia Morais (PDT).