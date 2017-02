Em Rio Verde, Caiado promove encontro de prefeitos goianos com MEC fevereiro 23rd, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

No próximo dia 13 de março, o senador Ronaldo Caiado (GO) vai reunir todos os prefeitos e lideranças goianas e o ministro da Educação, Mendonça Filho, para discutir ações pela melhoria da educação dos municípios goianos. O encontro será realizado em Rio Verde e terá também a presença do presidente do FNDE, Silvio Pinheiro e do prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale (PMDB).

“Vamos nos reunir para definir soluções rápidas para as questões da educação em cada um dos municípios de Goiás. Será um evento abrangente. Todos os municípios estão convidados, todos os prefeitos e lideranças políticas, independentemente de cor partidária, será um momento de darmos prioridade a esta revolução que o ministro Mendonça Filho tem feito na educação e agora chegando na base, chegando junto aos prefeitos fazendo com que seu secretário tenha mais facilidade em tratar e dar andamento aos seus processos junto ao FNDE. Estaremos junto com o prefeito Paulo do Vale, o ministro Mendonça e o presidente do FNDE para que a verba federal chegue mais rápido e soluções claras para o problema da educação que precisa de celeridade para ajudar no crescimento do nosso estado de Goiás”, convidou Caiado.

A ideia do evento surgiu após encontro, no último dia 7, do prefeito Paulo do Vale e do senador Caiado com o ministro da Educação para que Rio Verde receba apoio federal para ampliar o número de salas de aula, medida já iniciada pelo gestor do município do sudoeste goiano. Em um mês de administração, Rio Verde já teve aumento de 12% nas vagas para educação infantil a partir de salas de aula modulares climatizadas.