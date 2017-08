Em tom de união, Caiado e Oposição começam a percorrer Goiás de olho em 2018 agosto 4th, 2017 Diretor Política Google+ LinkedIn Pinterest

A cidade de Formosa, que comemora 174 anos de emancipação política esta semana, foi cenário hoje (03/08) de um grande encontro de lideranças da oposição que buscam novos rumos para o futuro de Goiás. Ao lado do presidente regional do Democratas, Ronaldo Caiado, e do prefeito Ernesto Roller (PMDB), todas estavam com discurso afinado sobre a importância de reunir forças nos municípios para levar o projeto da oposição aos goianos e revelar as ilusões vendidas pelo atual governo para tentar se perpetuar no poder.

Um dos grandes incentivadores do projeto, Ernesto Roller ficou alegre com o prestígio de Formosa junto à classe política e afirmou que o momento era de festa. “Recebemos aqui lideranças importantes de 36 cidades do Estado. É desejo dos goianos que tenhamos um novo rumo, como o que está sendo traçado em Formosa. Aqui não temos promessas, mas sim realizações. Tivemos hoje uma demonstração de força política, de união, ao lado desse senador que nos dá tanto orgulho e tantos benefícios trouxe a Formosa”, assegurou.

O senador garantiu que as tentativas do governo estadual de incitar a divisão não estão prosperando e que a oposição chegará unida às convenções do próximo ano. “Conseguimos hoje aglutinar forças importantes. A oposição não vai se dividir. Podem ter certeza de que o grupo é forte e ninguém estará acima da decisão de colegiado”, garantiu.

Ao discursar para centenas de pessoas que acompanharam a inauguração de obras de recapeamento e a entrega de ônibus e ambulâncias, Ronaldo Caiado lembrou que a função do governo nos últimos 20 anos se restringiu a espoliar Goiás.

“Este governo espoliou o patrimônio de Goiás, dilapidou, desconstruiu tudo o que foi construído. Como o caso da Celg, que era uma referência no Centro-Oeste. Agora usam o dinheiro dela para iludir as pessoas e repetir o velho roteiro para tentar vencer as eleições”, lembrou.

O democrata disse que este encontro inicia a maratona da oposição por Goiás. “Vamos nos preparar e chegarmos no ano que vem nas melhores condições. Não acredito em candidatura individual, mas de grupo. Não vamos marchar sem estarmos com todas essas lideranças que estão aqui hoje. O grupo é um só e está muito bem articulado”, sublinhou.

Uso indevido de dinheiro público

Representando Catalão, o prefeito Adib Elias (PMDB) criticou a tentativa desesperada do governo de usar o programa Goiás na Frente para tentar emplacar o seu pré-candidato ao governo. Para ele, a base não tem uma figura forte com o perfil esperado pelos goianos.

“O governador está usando esse programa para tentar projetar o vice que pode até ter suas qualidades como homem, mas como político é um picolé de chuchu”, disse.

Para Adib, o momento é favorável à oposição, mas requer responsabilidade. “Temos de ter a humildade de escolher aquele que vai ganhar. Que seja aquele nome que a população realmente deseja e tenha chances de vencer e tirar do governo aqueles que nada empreenderam por Goiás. Não tenho dúvida de que esse governo chegou ao final. E se não nos unirmos e perdemos vamos levar mais sofrimento à população”, afirmou.

Irmão do PMDB

Ao afirmar que Ronaldo Caiado é como um irmão do PMDB, o deputado José Nelto (PMDB) garantiu que a oposição terá essa responsabilidade para fazer as suas escolhas. “Temos dois pré-candidatos fortes, entre eles Ronaldo Caiado que é um irmão do PMDB. A oposição estará unida para acabar com esse governo de mentiras e colocar um nome honesto e do povo”, disse.

O prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale (PMDB), chamou a população a refletir sobre a necessidade de mudança no Estado. “Ano que vem teremos eleições. É hora de refletir e pensar o que queremos para Goiás. Queremos continuísmo e Estado de fantasia? Ou queremos escolher pessoas com histórico de trabalhos realizados e em quem confiamos que fará bom uso do dinheiro público?”, questionou, agradecendo o democrata o trabalho que tem realizado junto à oposição.

Para o deputado Paulo Cézar Martins (PMDB), o que se percebe é o fortalecimento do projeto de mudança para Goiás. “Não estamos divididos. Estamos fortalecidos. Temos duas pré-candidaturas muito fortes, uma vai dar certo e vamos apoiar”, assegurou.

Ao final do evento o prefeito de Goianésia, Renato de Castro (PMDB) comentou o discurso de união de Ronaldo Caiado. “Acho que é da forma como o senador falou. Unidos temos as condições para ganharmos em 2018”, avaliou.

Adversário é PSDB

Presente no evento, o ex-prefeito de Guapó, Luiz Juvêncio de Oliveira (PMDB) deixou claro que o posicionamento dos partidos deve ser um só nesta hora. “Esse evento hoje é o pontapé, uma maneira de unir as oposições. Sou da executiva do PMDB e digo que o único adversário que temos é o PSDB”, disse, emendando elogios ao senador.

Os vereadores de Goiânia Paulo Daher (Democratas) e Paulinho Graus (PDT) também acompanharam o senador hoje em Formosa. Com eles estiveram ainda ex-prefeitos, presidentes do PMDB e do Democratas de Formosa e de outros 36 municípios.

36 cidades participantes

Palmelo

Santa Cruz

Ipameri

Goiânia

Catalão

Ouvidor

Campo Alegre

Goiandira

São João d’ Aliança

Posse

Guapó

Corumbaíba

Caldas Novas

Nazário

Água Fria

Alvorada do Norte

Simolândia

Jataí

Santo Antonio do Descoberto

Campos Belos

Sítio d’ Abadia

Cidade Ocidental

Novo Gama

Bela Vista

Anicuns

Ouvidor

Porangatu

Uruaçu

Anápolis

Rio Verde

Goianésia

Planaltina

Valparaíso

Alto Paraíso

Damianópolis

Águas Lindas

“Conseguimos hoje aglutinar forças importantes. A oposição não vai se dividir. Podem ter certeza de que o grupo é forte e ninguém estará acima da decisão de colegiado. Este governo espoliou o patrimônio de Goiás, dilapidou, desconstruiu tudo o que foi construído. Como o caso da Celg, que era uma referência no Centro-Oeste. Agora usam o dinheiro dela para iludir as pessoas e repetir o velho roteiro para tentar vencer as eleições. Vamos nos preparar e chegarmos no ano que vem nas melhores condições. Não acredito em candidatura individual, mas de grupo. Não vamos marchar sem estarmos com todas essas lideranças que estão aqui hoje. O grupo é um só e está muito bem articulado”.

Senador Ronaldo Caiado, presidente Regional do Democratas

“Recebemos aqui lideranças importantes de 36 cidades do Estado. É desejo dos goianos que tenhamos um novo rumo, como o que está sendo traçado em Formosa. Aqui não temos promessas, mas sim realizações. Tivemos hoje uma demonstração de força política, de união, ao lado desse senador que nos dá tanto orgulho e tantos benefícios trouxe a Formosa”. Ernesto Roller (PMDB), prefeito de Formosa.

“O governador está usando esse programa para tentar projetar o vice que pode até ter suas qualidades como homem, mas como político é um picolé de chuchu. Temos de ter a humildade de escolher aquele que vai ganhar. Que seja aquele nome que a população realmente deseja e tenha chances de vencer e tirar do governo aqueles que nada empreenderam por Goiás. Não tenho dúvida de que esse governo chegou ao final. E se não nos unirmos e perdemos vamos levar mais sofrimento à população”. Adib Elias (PMDB), prefeito de Catalão

“Temos dois pré-candidatos fortes, entre eles Ronaldo Caiado que é um irmão do PMDB. A oposição estará unida para acabar com esse governo de mentiras e colocar um nome honesto e do povo”. Deputado José Nelto (PMDB)

“Ano que vem teremos eleições. É hora de refletir e pensar o que queremos para Goiás. Queremos continuísmo e Estado de fantasia? Ou queremos escolher pessoas com histórico de trabalhos realizados e em quem confiamos que fará bom uso do dinheiro público”.

Paulo do Vale (PMDB), O prefeito de Rio Verde

“Não estamos divididos. Estamos fortalecidos. Temos duas pré-candidaturas muito fortes, uma vai dar certo e vamos apoiar”, assegurou.

Deputado Paulo Cézar Martins (PMDB)

“Acho que é da forma como o senador (Caiado) falou. Unidos temos as condições para ganharmos em 2018”, avaliou.

Prefeito de Goianésia, Renato de Castro (PMDB)

“Caiado é um senador que faz um trabalho brilhante naquela casa de leis”

Pedro Chaves, deputado federal (PMDB)