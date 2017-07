Em Trindade, ao lado de Iris e Daniel, Caiado reafirma união da oposição

Ao chegar à missa solene da Festa do Divino Pai Eterno em Trindade acompanhado do prefeito de Goiânia Iris Rezende (PMDB) e do deputado federal Daniel Vilela (PMDB), o senador Ronaldo Caiado (Democratas) reafirmou a união da oposição em Goiás como condição fundamental para que esta chegue fortalecida a 2018.

O parlamentar chegou com os peemedebistas em uma van poucos minutos antes da missa e, em seguida, participou de um café da manhã com autoridades no refeitório da Basílica. Sempre na companhia do prefeito, de quem se sentou ao lado durante a solenidade, Ronaldo Caiado afirmou ter plena confiança de que a oposição seguirá unida.

“Tenho certeza absoluta que Democratas e PMDB estarão juntos no ano que vem. O que está definido é que vamos caminhar juntos. Não se ganha uma eleição contra a máquina de governo se a oposição não estiver unida. Essa é nossa primeira tarefa de casa. Não só PMDB e Democratas, mas também outras siglas”, garantiu.

Festa

O senador acompanhou toda a missa celebrada pelo arcebispo Dom Sérgio da Rocha, que também é presidente da CNBB, e se disse admirado com o grande número de fiéis presentes este ano. A perspectiva da organização era de encerrar a festa contabilizando mais de 3 milhões de pessoas.

“Sempre fui devoto e todos os anos participo desta romaria. E tem tudo a ver com esse momento que assistimos, onde a enorme presença de fiéis reflete a dificuldade que muitos brasileiros estão passando. É preciso acreditar e ter fé no Divino Pai Eterno para podermos buscar alternativa rápida a essa crise política, moral e ética do País. Nada melhor do que ter a oportunidade de refletir agora que a população aguarda das lideranças políticas que sinalizem para um momento de mais alegria e cidadania”, disse.

Pesquisas

Questionado sobre as últimas pesquisas eleitorais que o colocam em larga vantagem em relação a outros adversários numa perspectiva de disputa para o ano que vem, Ronaldo Caiado disse que é uma alegria e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. “Não podemos deixar de dizer da minha alegria. Nada mais gratificante em minha trajetória política de que todo esse apoio. Isso aumenta ainda mais minha responsabilidade. O momento em Goiás clama por mudanças de conduta. Essa é a grande renovação que a população goiana pede”, disse.

No evento o senador também sentou-se ao lado da senadora Lúcia Vânia (PSB) e se encontrou com os peemedebistas Bruno Peixoto, que é deputado estadual, e Andrey Azeredo, presidente da Câmara de Goiânia.