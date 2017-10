Emater lança Atlas Agropecuário de Goiás outubro 6th, 2017 Diretor Agrofolha Google+ LinkedIn Pinterest

Iniciativa inédita no Estado reúne dados do território de maneira inteligente

Com o objetivo de sistematizar informações sobre o setor agropecuária goiano, a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) lança o Atlas Agropecuário de Goiás.

Em uma plataforma online, o Atlas reúne informações relacionadas a aspectos políticos e demográficos, economia, meio físico, infraestrutura e logística, pecuária, agricultura e malha fundiária. No site também é possível verificar informações sobre agricultura familiar, crédito rural e Unidades Locais e Regionais da Emater.

Além de orientar técnicos e gestores públicos, o Atlas foi desenvolvido com o objetivo de organizar informações de interesse do produtor rural. Embora conte com uma plataforma online em que os dados podem ser consultados de maneira interativa, o Altas será produzido em versão impressa até o final de 2017.

Aplicação dos dados

O gerente de Assistência Técnica e Extensão da Emater, Luiz César Gandolfi, destaca que o Atlas reúne os dados do município de uma forma organizada e permite a técnicos da Agência que atuam no campo uma visão mais organizada da realidade local. O servidor também destacou que o material pode auxiliar no Planejamento de Ações Integradas (PAI) das unidades da Agência, com base nas demandas do produtor rural.

O presidente da Emater, Pedro Arraes, destaca que o Atlas também será relevante para os gestores municipais. “Uma vez que os dados podem direcionar o desenvolvimento de projetos agropecuários mais assertivos, de acordo com as características de cada região, o Atlas será uma grande ferramenta para o desenvolvimento de políticas públicas”, projeta o dirigente.

Organização de dados

O gerente de Inteligência Territorial da Emater, Guilherme Resende Oliveira, pontua que a iniciativa de produzir o Atlas Agropecuário surgiu diante de carência de informações organizadas sobre o setor em Goiás.

Para produzir o Atlas, a Gerencia de Inteligência Territorial da Emater buscou informações em base de dados públicos, entre eles, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa), Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), entre outras.

A plataforma reúne ainda informações lançadas pelos técnicos da Emater no Sistema de Acompanhamento, Controle e Avaliação da Agência (Sistec).

Parcerias

Foram parceiros na elaboração do Atlas Agropecuário o Instituto Mauro Borges de Geografia e Estatística (IMB) da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), a Secretaria de Desenvolvimento (SED), a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento (Lapig) da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Acesso

Para navegar no Atlas Agropecuário de Goiás, acesse: http://www.sieg.go.gov.br/atlasagro/map.html

Gerência de Comunicação para Inovação

Texto: Nathália Peres

Imagens: Emater / Divulgação

Informações à imprensa: (62) 3201-8814 / comunicacao.ematergo@gmail.com