Embrapa participa de mostra de inovações tecnológicas para agricultura orgânica no DF

Painéis e oficinas conduzidos por pesquisadores da Embrapa integram a 1ª Mostra de Inovações Tecnológicas para a Agricultura Orgânica, evento que faz parte da XIII Semana dos Alimentos Orgânicos, realizada em Brasília (DF) de terça-feira (30) a domingo (4). Promovida pela Secretaria de Agricultura, Emater-DF e Ceasa-DF, em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a mostra será realizada entre os dias 30 de maio e 1º de junho, das 9h às 17h, na Casa do Cerrado.

A mostra conta com exposição de tecnologias, equipamentos e produtos, oficinas técnicas, espaço associativo, estandes institucionais e mesa de discussões temáticas. Na terça-feira à tarde, o pesquisador Carlos Eduardo Pacheco, da Embrapa Hortaliças (Brasília, DF), apresenta em painel o tema “Biofertilizante Hortbio: caracterização e uso”.

Na quarta-feira pela manhã, o painel tem as palestras dos pesquisadores da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Brasília, DF) Carmen Pires e Edison Sujii sobre controle biológico; e de José Mendonça, da Embrapa Hortaliças, sobre controle de doenças de solo. À tarde, a oficina conta com a participação do pesquisador Francisco Vilela (Embrapa Hortaliças), que apresenta a prática de compostagem laminar.

Já na quinta-feira, participam da programação dois pesquisadores da Embrapa Cerrados (Planaltina, DF). Pela manhã, João Paulo Soares participa do painel com o tema “Resíduos orgânicos agrominerais”. À tarde, na oficina, Éder Martins aborda os agrominerais silicáticos.

Também são palestrantes técnicos do MAPA, professores do Instituto Federal de Brasília e extensionistas da Emater-DF. Confira a programação completa aqui.

Clique aqui para acessar a programação completa da XIII Semana dos Alimentos Orgânicos no Distrito Federal.

Serviço

1ª Mostra de Inovações Tecnológicas para a Agricultura Orgânica

Data: 30/05 (terça-feira) a 01/06 (quinta-feira)

Hora: 9h às 17h

Local: Casa do Cerrado – Parque Estação Biológica, Setor Terminal Norte (em frente à sede da Emater-DF)

Acesso livre