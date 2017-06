Embrapa realiza palestra interativa sobre pecuária lucrativa junho 28th, 2017 Diretor Agrofolha Google+ LinkedIn Pinterest

Na próxima sexta-feira, 30 de junho, às 10h, acontece o webinar “Planejamento alimentar: pecuária lucrativa e competitiva”. A transmissão será via internet e os interessados podem se inscrever acessando o link:http://materiais.embrapaconecta.com.br/webinar-forrageiras-embrapa?rdst_srcid=766203.

A palestra interativa tem inscrição gratuita e as vagas são limitadas. Ela faz parte do marketing digital que está sendo realizado pela Embrapa Produtos e Mercado e Unipasto, com informações de diversas Unidades de Pesquisa da Embrapa sobre a formação e manutenção de pastos, de forma a obter maior rentabilidade do seu rebanho.

A palestra será ministrada pelo pesquisador Bruno Carneiro e Pedreira, especialista em pastagens da Embrapa Agrosilvipastoril, e irá demonstrar aos participantes como tornar a produção mais eficiente por meio da escolha adequada das cultivares forrageiras e o manejo correto do pastejo.