Empossado novo gerente da 6ª Regional Prisional do Sudoeste fevereiro 23rd, 2017

Regional é responsável pela gestão de direções de unidades prisionais em 12 municípios do Sudoeste goiano

Em solenidade realizada nesta terça-feira (21/02), na Câmara Municipal de Rio Verde, o superintendente executivo de Administração Penitenciária da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), coronel Victor Dragalzew, deu posse ao agente de segurança prisional, Jonhathan Silva Marques, como gerente da 6ª Regional Prisional Sudoeste. Com sede em Rio Verde, a gerência coordena 12 unidades prisionais em municípios da região.

Em seu pronunciamento, Dragalzew, que na ocasião representou o secretário Edson Costa, fez questão de destacar o plano de ação que se encontra em execução no sistema prisional da região desde a última semana. “Ações desenvolvidas como, por exemplo, a implementação de novas regras de disciplina, conduta e controle de segurança penitenciária da população carcerária, certamente terão impacto na segurança pública da população local”, disse.

O superintendente de Segurança Penitenciária da Seap, tenente-coronel Giovane Rosa da Silva, lembrou que o evento foi uma grande oportunidade também para o culto às tradições e aos símbolos patrióticos, como a condução da Bandeira Nacional pelo Grupo de Operações Regionais (Gore) da 6ª Regional. “São atos que serviram para consagrar o compromisso da Administração Penitenciária de prestar sempre um serviço de qualidade na região”.

Estiveram presentes na solenidade o tenente-coronel Luiz Carlos Morais, diretor da Guarda Municipal de Rio Verde, representante do prefeito Paulo do Vale; presidente da Câmara dos Vereadores de Rio Verde, Lucivaldo Medeiros; juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do município, Eduardo Álvares de Oliveira; promotor de Justiça, Alberto Cachuba Júnior, delegada regional da Polícia Civil, Taísa Antonella, além de representantes de entidades civis e militares da região Sudoeste.

SEAP

A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap), vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), é o órgão responsável pela gestão do sistema prisional goiano e conta, atualmente, com 3.015 servidores, lotados em 112 unidades prisionais de oito gerências regionais no Estado.

(Fonte: Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP)