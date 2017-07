“Enquanto estivermos no Governo, jamais vamos nos esquecer dos municípios, entre eles Morro Agudo”, afirma Marconi julho 28th, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

Governador assina convênio do Goiás na Frente Municípios com prefeito Anatair Antônio

Depois de passar por Guaraíta e Itapuranga, a Caravana do Goiás na Frente liderada pelo governador Marconi Perillo esteve nesta quarta-feira, 26, em Morro Agudo, onde assinou convênio de R$ 1,25 milhão com o prefeito Anatair Antônio. Marconi foi recebido com entusiasmo pela população, e agradeceu pelo “reconhecimento ao trabalho que o Governo de Goiás vem fazendo em prol da população”. De Morro Agudo, o governador seguiu para Nova América.

O prefeito Anatair disse que “o governo Marconi é um exemplo de bom governo e que sua equipe sempre o atendeu com presteza, colocando Goiás à frente do Brasil”. “Tenho procurado oferecer para Morro Agudo o mesmo tratamento que tenho recebido do Governo do Estado”, disse, afirmando que a Prefeitura já garantiu duas parcelas do convênio do Goiás na Frente Municípios.

O vice-governador José Eliton disse que o governador Marconi Perillo trabalha para promover uma administração republicana, planejada e voltada para a geração de emprego e renda e para o crescimento dos municípios. “Estamos trabalhando em vez de atacar com propostas vazias, com xingamentos”, disse José Eliton.

Apresentado à população em 30 de março deste ano, o Programa Goiás na Frente está investindo mais de R$ 9 bilhões em obras de infraestrutura econômica e social em todo o Estado. Desse total, R$ 6,6 bilhões são exclusivamente em recursos públicos, dos quais R$ 500 milhões repassados diretamente aos municípios, por meio de convênios, para que sejam aplicados conforme as demandas locais.