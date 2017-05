Especialista em guia de turismo do Senac EAD dá dicas para aproveitar os feriados maio 16th, 2017 Diretor Variedades Google+ LinkedIn Pinterest

Passeios e viagens durante os feriados prolongados são positivos para o público e os agentes do setor quando bem organizados

Viajar, ir à praia, visitar museus, passear no parque, ir ao cinema, conhecer novos lugares. Neste primeiro semestre do ano, a grande quantidade de feriados nacionais refletiu significativamente no setor de turismo. E a boa notícia é que tem mais feriados pela frente. E, para ajudar os brasileiros com orientações sobre a melhor forma de programar ao máximo as folgas que os feriados proporcionam, Mariana Almeida Hoff, coordenadora do curso Técnico em Guia de Turismo do Senac EAD dá dicas de planejamento para diferentes perfis e preços.

Segundo ela, a dica para curtir e economizar é se planejar. “Quanto maior a antecedência na programação de uma viagem, maiores os descontos e promoções disponíveis”, aconselha. Optar por novos destinos, fora do circuito turístico tradicional, também é uma opção para economizar. “Os destinos menos procurados oferecem a oportunidade de ‘viver o local’ por meio do envolvimento com a comunidade, proporcionando novas experiências”, complementa.

Para quem prefere o conforto e segurança de um profissional da área para viajar, a opção é contatar uma agência. “Eles conseguem uma negociação especial com transportadoras, hotéis, restaurantes, serviços e guia de turismo. Disponibilizam preços e formas de pagamento facilitadas, além de ter a segurança de contar com o apoio especializado em caso de eventuais problemas que podem ocorrer em uma viagem”, explica a coordenadora.

Mas para quem dispõe de tempo e gosta de planejar a viagem por conta própria, a especialista indica a busca em sites e aplicativos de viagens onde se pode visualizar os preços de passagens e hotéis de vários fornecedores e organizar o seu próprio roteiro. “Mas, se possível, não deixe de contratar um guia de turismo no destino para fazer os seus passeios, pois ele ajudará a aproveitar melhor o tempo e poderá contar os detalhes históricos do local”, aconselha.

Para quem gosta de aproveitar os dias de folga sem viajar, uma opção é explorar a própria cidade. Vale fazer um tour de ônibus, um passeio de barco, visitar museus e centros culturais, ir a parques ou em bares e restaurantes diferentes. “Na correria do dia a dia a beleza da nossa cidade, muitas vezes, passa despercebida, então ir a esses lugares a lazer se torna uma experiência diferente”, lembra Mariana.

Técnico em Guia de Turismo – capacita o profissional sobre a responsabilidade pela recepção, condução, orientação e assistência de pessoas ou grupos durante traslados, passeios, visitas e viagens em âmbito local, regional e nacional, de modo que atue em organizações públicas e privadas do segmento do turismo, tais como agências de viagem, operadoras turísticas, museus, centros culturais, parques naturais e temáticos, por meio da prestação de serviços autônomos, temporários ou contrato efetivo.

Os cursos técnicos – destinados a todos que estão cursando ou já completaram o ensino médio e que desejam aprender uma profissão e entrar no mundo do trabalho. A modalidade conta com 326 polos em todas as regiões do país que apoiam uma avaliação presencial exigida ao longo do curso dos alunos.