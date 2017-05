Especialista ensina como ter olhos saudáveis em 8 passos maio 8th, 2017 Diretor Saúde Google+ LinkedIn Pinterest

Especialista das Óticas Diniz explica o que fazer para que os cuidados básicos do dia a dia ajudem a sua visão

Como qualquer parte do corpo, os olhos precisam de atenção para se manterem sempre saudáveis. E o que pouca gente sabe é que não bastam as consultas regulares com o oftalmologista para diminuir o risco de desenvolver alterações oculares ao longo do tempo. Ter uma boa alimentação e higiene, bem como abandonar alguns hábitos do dia a dia também beneficiam a visão.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 50 milhões de brasileiros sofrem de algum tipo de distúrbio de visão e 60% dos casos de cegueira e deficiência visual poderiam ser evitados, caso o indivíduo tivesse buscado tratamento a tempo. “A prevenção e a detecção precoce de quaisquer alterações que exijam tratamento médico são fundamentais. Mas o que vemos são as pessoas procurarem ajuda médica apenas quando sentem diminuição da acuidade visual para longe ou para perto, cansaço e dores de cabeça”, afirma ooftalmologista e diretor franqueado das Óticas Diniz – a maior rede de varejo óptico do Brasil – dr. José Ernesto.

Ainda de acordo com o especialista, é possível proteger a visão de maneira prática e rápida. “E não é preciso gastar muito para isso. Basta abandonar alguns hábitos que, sem perceber, prejudicam a saúde ocular diariamente. Daí a importância de dar mais atenção ao estilo de vida que se leva”, destaca.

Confira, abaixo, oito passos indicados pelo dr. José Ernesto, das Óticas Diniz, para manter os olhos saudáveis:

CONSULTAS PERIÓDICAS: devem ser regulares desde o nascimento. Isso porque, as doenças especificas podem aparecer em qualquer fase da vida. Na adolescência, por exemplo, é comum os jovens apresentarem sinais de cansaço visual e dor de cabeça – o que pode indicar alterações refrativas, como Astigmatismo, Miopia e Hipermetropia. E, após os 40 anos, as pessoas ficam mais suscetíveis às doenças de visão.

MAQUIAGEM: utilize marcas regulamentadas pelos órgãos de saúde do Brasil, como a ANVISA. Além disso, verifique se os produtos são dermatologicamente testados e se estão dentro da validade para não correr o risco de ter dermatite ou conjuntivite tóxica. Também evite compartilhar batons, lápis e outros itens com outras pessoas para não contaminar a maquiagem. E, jamais, durma sem lavar o rosto, principalmente sem retirar o rímel dos olhos. Caso sinta coceira, olho seco, fotofobia ou qualquer irritação após passar algum produto, interrompa imediatamente o seu uso e procure o oftalmologista.

ÓCULOS DE SOL: seu uso é imprescindível não apenas para os dias de sol forte, pois, mesmo com o tempo nublado, há incidência de raios ultravioleta. Por isso, o acessório é fundamental para que a radiação solar não cause danos à córnea, ao cristalino, retina e pálpebras. Ao comprar os óculos de sol, não se preocupe apenas com a aparência ou o preço. É importante se certificar da qualidade e da autenticidade do produto, bem como se tem proteção contra os raios ultravioleta (UVA e UVB). Não se deve usar óculos sem garantia e, muito menos, falsificados.

ALIMENTAÇÃO BALANCEADA: largue de vez os maus hábitos na mesa. Entre eles, o excesso de sal, fritura, açúcar e carne vermelha, já que manter uma alimentação saudável e a hidratação em dia auxiliam no funcionamento de todo o organismo. Uma dieta rica em frutas e em vegetais, como cenoura e espinafre, por exemplo, que são ricos em carotenoides, como Luteína e Zeaxantina, ajudam a diminuir a degeneração natural dos olhos e amplia o alcance visual.

CIGARRO: também prejudica a saúde ocular. Além de aumentar significativamente o risco de desenvolver alguns tipos de catarata, o tabaco contém substâncias que, quando inaladas, alteram o metabolismo das estruturas dos olhos. Esse processo acelera o envelhecimento e favorece o desenvolvimento de doenças na visão antes do esperado.

AUTOMEDICAÇÃO: usar colírios e lubrificantes para aliviar a sensação de ressecamento ou de irritação nos olhos, sem a recomendação médica, pode causar graves problemas. Isso porque, alguns medicamentos podem resultar no aumento da pressão arterial e da pressão ocular, constrição dos vasos na conjuntiva ocular, taquicardia, asma, depressão e até algumas doenças oculares irreversíveis. Entre elas, a cegueira.

HORA DO SONO: dormir pouco também prejudica a visão porque um pigmento da retina sensível à luz se regenera durante o sono. A lubrificação dos olhos também é afetada com menos de 6 ou 8 horas na cama. Os distúrbios do sono ainda comprometem a imunidade, pois diminuem a capacidade do organismo de combater infecções.