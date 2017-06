“Essa é a melhor equipe econômica que já tivemos” afirma Marconi, ao comemorar elevação do PIB junho 2nd, 2017 Diretor Nacional Google+ LinkedIn Pinterest

Declaração foi feita em evento com a participação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles

O governador Marconi Perillo comentou na tarde de hoje, durante agenda que cumpria em Brasília, o anúncio feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo o qual o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1% no primeiro trimestre deste ano, em comparação ao quarto trimestre do ano passado. Foi a primeira alta trimestral, após dois anos ou oito trimestres consecutivos de queda.

“É preciso elogiar a política econômica. Essa é a melhor equipe econômica que nós já tivemos no Brasil. É importante que a gente saiba como é calculado o PIB. É a média do ano anterior com esse ano agora. Ano passado, foi 2,5% negativo. Para dar 1% agora é porque no primeiro trimestre já cresceu 3,5%”, ressaltou o governador.

A declaração de Marconi foi feita em entrevista coletiva, após evento, em Brasília, em que foram comemorados os 85 anos do Bispo Manoel Ferreira, presidente da Convenção Nacional das Assembleias de Deus Madureira (Conamad).

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também presente, comentou o esforço do governo federal em reduzir gastos para equilibrar as contas. De acordo com Meirelles, há mais de 25 anos a despesa total do governo federal representava aproximadamente 10,5% do PIB. “Hoje está quase 20%”, declarou. O ministro disse que, pela primeira vez, os gastos estão caindo. “Esperamos que em 10 anos, caia para 15% – ao invés de subir para 25%”, ponderou.

Ainda sobre a retomada do crescimento do PIB brasileiro, Marconi afirmou haver uma expectativa de terminar 2017 com PIB positivo de 3,5%. “Depois de três anos de uma recessão brutal, essa é uma grande notícia pra nós, porque a economia começa a girar e a consequência mais positiva vai ser o emprego”, afirmou em tom de comemoração. “Como governador, estou feliz, porque a inflação caiu de 10% para menos de 4%. Os juros caindo, o PIB subindo, as exportações crescendo, o emprego começa também a reagir. É tudo que a gente precisa para este País tão sofrido”, analisou.

Queda dos juros – Marconi Perillo disse estar otimista em relação à recuperação econômica do Brasil. De acordo com ele, ela deverá ser impulsionada pela política de juros praticada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, que ontem anunciou redução na taxa Selic. “Ontem, a taxa de juros caiu mais 1%. Eram quase 15% e já chegou a 10,25%. Tenho certeza que até o final do ano ela vai chegar a menos de 8%. Não há crédito, não há emprego, se não tiver juro baixo. Juro alto leva o País para uma ciranda, um ciclo vicioso perverso”, afirmou.

Na foto: Marconi Perillo e Henrique Meirelles