Estado começa a adotar o Sistema Eletrônico de Informações

A partir desta quarta-feira (01/02), todos os processos públicos, de qualquer natureza, que derem entrada nos órgãos do Estado serão autuados eletronicamente através do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), que vai substituir o Sistema Eletrônico de Protocolo (SepNet). Nessa primeira fase de implantação, o sistema atuará apenas como um autuador e registrador da tramitação física de novos processos administrativos, em substituição ao atual Sepnet.

Porém, os processos administrativos anteriores a 1º de fevereiro continuarão tramitando pelo Sepnet normalmente, até seu arquivamento. O superintendente da Central de Tecnologia da Informação da Segplan, Ricardo Pereira Borges, explica que nessa fase não haverá mudanças na forma de trabalho e que o objetivo é a familiarização dos usuários com a ferramenta, com o mínimo de funcionalidades e alterações na rotina diária de trabalho.

A implantação do SEI é uma medida que está sendo adotada também em todo o País, de forma simultânea. O Sistema Eletrônico de Informações foi cedido gratuitamente aos órgãos e instituições públicas, mediante assinatura de Acordo de Cooperação Técnica. O Governo de Goiás, por meio da Segplan, fez convênio com o Ministério do Planejamento para a transferência de tecnologia. Com isso, segundo o secretário Joaquim Mesquita, o sistema de Goiás já está totalmente integrado com o da União.

O que é?

O SEI é uma ferramenta que permite a virtualização de processos e documentos nos órgãos dos governos, contribuindo para a modernização da administração pública por meio do aprimoramento da gestão documental, além de facilitar o acesso à informação por parte de servidores e cidadãos, propiciando celeridade, segurança e economia. Estima-se que cerca de 35 mil processos sejam autuados no Estado, mensalmente.

Os procedimentos para a migração para o SEI serão feitos em três etapas, cada uma com seis meses de duração. Até 2018, a meta da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), que coordena a área de Tecnologia da Informação dos órgãos estatais, é que o uso de papel para elaboração de documentos do Governo de Goiás seja praticamente eliminado. A expectativa é que toda a migração seja feita em até 18 meses, mas a Segplan trabalha com a possibilidade de encurtar o prazo.

Entre os benefícios da nova ferramenta estão a diminuição da burocracia, pois não será preciso aguardar documentos tramitarem de um setor a outro, já que os processos poderão ser analisados diretamente no Sistema; o aumento da produtividade (com os processos eletrônicos implantados, será possível acessá-los em vários locais, assim, mais de uma área poderá trabalhar sobre o mesmo processo ao mesmo tempo, tornando a análise mais ágil); além da economia (o processo eletrônico permitirá a redução de gastos com materiais de escritório, contribuindo para a preservação do meio ambiente, com redução de uso do papel e energia elétrica de impressoras). Após a implantação total das 3 fases do sistema, , não existirá mais os processos em papel impresso circulando no Governo. “Tudo será em formato digital, como processos, ofícios, memorandos, portarias e vários outros documentos”, esclarece o superintendente-executivo da secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), Bruno Perillo

Treinamento

Para trabalhar com o novo Sistema Eletrônico de Informações, desde o ano passado, os servidores públicos estaduais estão sendo treinados. Mais de 200 servidores já foram treinados, com a função de atuarem como multiplicadores, disseminando o conhecimento nos órgãos. Informações sobre novos treinamentos poderão ser obtidos com a equipe de gestão do SEI, por meio do telefone 3201-6507.