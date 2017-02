Estado e municípios fazem pacto pela educação infantil fevereiro 6th, 2017 Diretor Educação Google+ LinkedIn Pinterest

O governador Marconi Perillo propôs, na manhã da última quinta-feira (02/02), a formação da Aliança Municipal pela Competitividade com foco na Educação Infantil com os 10 maiores municípios goianos, dentro do Programa Goiás Mais Competitivo e Inovador (GMCI). Esses municípios representam 65% do déficit na educação infantil do Estado e por isso o Governo quer focar na melhoraria dos indicadores nas questões das ofertas de educação infantil, principalmente para crianças entre 4 e 5 anos de idade, e de mais creches, visando a maior competitividade de Goiás.

Deram o aval para participar da Aliança os municípios de Goiânia, Anápolis, Águas Lindas, Aparecida de Goiânia, Trindade, Luziânia, Novo Gama, Valparaíso, Rio Verde. O outro município é Formosa, que não mandou representante para o encontro. No próximo dia 1º de março será assinado o acordo da formação da Aliança Municipal pela Competitividade – Educação Infantil -, quando também serão pactuadas as metas para os próximos dois anos. O governador e os prefeitos deverão se reunir com o ministro da Educação, José Mendonça Bezerra Filho, para pedir apoio à Aliança e em junho será realizado, em Goiânia, um seminário internacional para discutir a questão da educação infantil.

O governador Marconi Perillo traçou um quadro otimista para a economia brasileira, pra os próximos anos, e lembrou que se Goiás quer ser um Estado inovador e desenvolvimentista tem de investir, agora, na educação infantil. “Estado e municípios precisam unir forças para conseguir vencer os quatro principais desafios do Governo que são: melhorias e universalização da educação infantil; redução da mortalidade infantil; aumento da segurança pública e redução do déficit habitacional”, enfatizou o governador.

O vice-governador José Eliton lembrou que o avanço nesses quatro setores representa melhor qualidade de vida para a população goiana e mais desenvolvimento para o Estado, com a atração de investimentos. O secretário de Gestão e Planejamento (Segplan), Joaquim Mesquita, coordenador do Programa GMCI, destacou o esforço do Governo para a melhoria dos indicadores econômicos e sociais do Estado e disse que a aliança com os municípios será um passo decisivo para o desenvolvimento dos programas governamentais.

Segundo a secretária da Educação, Cultura e Esportes, Raquel Teixeira, investir em educação infantil é um ponto fundamental para a competitividade de qualquer Nação. Com base em dados coletados pela Segplan e Seduce, com o apoio da consultoria Macroplan, 90,7% dos municípios goianos não têm vagas em creches suficientes para atender a demanda e em outros 58,1% dos municípios faltam vagas na pré-escola. Apenas 40% dos municípios do Estado atendem 100% da demanda das famílias por vagas em pré-escola.

Raquel Teixeira entende que, com a parceria com os municípios, será possível avançar nesses indicadores. Segundo ela, o Governo já tem um levantamento detalhado da oferta de vagas em creches e em pré-escolas em todos os municípios, bem como o diagnóstico do setor. “Agora é só chegarmos a um acordo comum sobre as metas a serem cumpridas para melhorar a educação infantil em Goiás”, estima a secretária.

Os prefeitos presentes no encontro com o governador aplaudiram a ideia da formação da Aliança Municipal pela Competitividade – Educação Infantil – dentro do GMCI, e também estão apostando no sucesso do programa. O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, lembrou que o grande problema dos municípios hoje é a falta de recursos para bancar o custeio da máquina administrativa. “Temos muitos prédios para creches e escolas. Mas não temos como pagar os servidores e bancar os custos de manutenção”, assinalou. Por isso, segundo o prefeito, a parceria com o Governo vai ajudar muito.

O prefeito de Águas Lindas de Goiás, Osmarildo Alves de Sousa, também aplaudiu a iniciativa do governador Marconi e o de Valparaíso, Fábio Correa Lopes, entende que a parceria do Estado com os municípios ajudará a alavancar a educação infantil. O prefeito de Trindade, Jânio Darrot, afirmou que os municípios goianos precisam muito do apoio do Governo Estadual para crescerem e se tornarem competitivos.

Participaram do encontro com o governador Marconi Perillo, na manhã desta quinta-feira, para discutir o pacto pela educação infantil, além do vice-governador José Eliton, e dos secretários Joaquim Mesquita, Luiz Maronezzi (SED) e Raquel Teixeira, os presidentes da Federação Goiana dos Municípios AroldoNaves, eo da Associação Goiana dos Municípios, CleudesBaré, e a deputada Leda Borges.

E ainda os prefeitos de Trindade, Jânio Darrot; de Luziânia, CristovãoTormim; de Novo Gama, Sônia Chaves; de Valparaíso, Fábio Correia: de Anápolis, Roberto Naves; de Águas Lindas, Osmarildo Alves de Sousa e o de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, além do secretário de Educação de Goiânia, Marcelo Ferreira da Costa, e o de Rio Verde, Miguel Rodrigues Ribeiro.