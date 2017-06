Estado respira prosperidade com Goiás na Frente, afirma José Eliton

Santa Rita do Novo Destino



Na sequência, o vice-governador José Eliton participou da assinatura de convênio para construção de asfalto em Santa Rita do Novo Destino. As obras vão beneficiar o Setor Boa Vista e o Loteamento Elza Bueno, demanda aguardada pela população. A iniciativa faz parte do programa Goiás na Frente, com investimento de R$ 1 milhão no município.

“O Governo do Estado está junto com a população para dar soluções e respostas rápidas aos anseios de Santa Rita do Novo Destino”, afirma José Eliton, ao lembrar a todos que o Goiás na Frente tem sua essência municipalista e é o maior programa de investimentos do Brasil na atualidade”, diz o vice-governador. ‘

Ainda em Santa Rita, o vice-governador também relembrou os investimentos na área da saúde na região, com a construção do Hospital de Uruaçu e o Ambulatório Médico de Especialidades (Ame), em Goianésia. “O povo de Santa Rita reconhece os investimentos e conta com o apoio do governo para a construção deste asfalto”, comemora o prefeito Edimar Bananeiro (PSDB).

Goianésia

O vice-governador José Eliton também esteve em Goianésia, ao lado do governador Marconi Perillo. Na oportunidade, assinaram convênio para realização de obras de pavimentação asfáltica e recapeamento de vias urbanas na cidade. A medida, realizada por meio do programa Goiás na Frente, vai beneficiar 25 bairros.

Sobre a realização do programa, o vice-governador se diz honrado em participar de uma iniciativa que tem como objetivo melhorar a vida dos goianos. “O Goiás na Frente garante benefícios para todos os municípios. Fico muito feliz em fazer parte dessa grande jornada de trabalho em prol da população”, afirma José Eliton.

Também foram entregues 97 Cheques Construção. Marconi e Eliton também vistoriaram as obras do Ambulatório Médico de Especialidades (Ame), que contará com 22 especialidades com diagnóstico no município. Ainda em Goianésia, o governador e o vice-governador vistoriaram as obras do Centro de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeq), que oferecerá atendimento multidisciplinar e possibilita maior probabilidade de reintegração à sociedade.