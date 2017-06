Estado vai retomar construção do Hospital de Santo Antônio do Descoberto junho 22nd, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

Marconi liberou R$ 5 milhões para a Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto utilizar na pavimentação e na recuperação de asfalto urbano

Durante visita que fez às obras de construção do Itego de Santo Antônio do Descoberto, onde assinou convênio com a Prefeitura para a liberação de R$ 5 milhões a serem utilizados na pavimentação e na recuperação de asfalto urbano, o governador Marconi Perillo respondeu aos adversários que o criticam pela demora no término das obras de construção do Hospital Municipal da cidade. “Eu já fui injustamente cobrado pelas obras do hospital de Santo Antônio do Descoberto. Tem político que só sabe xingar, apontar defeitos, mas não faz nada; é só gogó”, desafabou.

O governador fez um histórico do início da construção até os dias de hoje. Disse que a obra, iniciada há cerca de 15 anos, era de responsabilidade da Prefeitura. “Como deputado federal, ajudei a conseguir dinheiro para começar essa obra”, lembrou. Sem recursos para prosseguir com o projeto, em 2013 a Prefeitura a transferiu para o Governo do Estado que retomou a construção imediatamente.

“Acontece que nós resolvemos excluir a empresa que estava trabalhando na obra. Ela entrou na justiça, ganhou o direito de voltar, mas não teve condições de realizá-la”, disse o governador. A briga na justiça entre o Governo de Goiás e a empresa perdurou por dois anos, tempo em que a obra ficou paralisada. Durante esse período, o governo ficou tentando retomá-la e fazer uma nova licitação, enquanto a empresa procurava segurar o contrato na justiça.

Marconi disse que, finalmente, a questão está perto de ter um final feliz. “Liguei hoje para o secretário da Saúde, Leonardo Vilela. Ele disse que está tudo pronto para retomarmos as obras e que o processo se encontra na Controladoria Geral do Estado. Pedi hoje também à PGE que libere o processo para que possamos licitar, recomeçar e terminar”, informou

Depois da justificativa, disse que sonha com esse hospital em funcionamento “porque sei que os hospitais que estão sob controle do Estado são os melhores de Goiás, até melhor do que os privados. Vamos provar que saúde tem jeito, desde que façamos as coisas com seriedade, com responsabilidade e com competência”.

Dr. Adolpho Souza (PMDB), prefeito de Santo Antônio do Descoberto, destacou a importância das obras que o Governo do Estado realiza no município. “O governador – declarou – nos traz recursos para obras de suma importância para a infraestrutura de Santo Antônio do Descoberto. Nos deixa boas notícias sobre a sequência de obras necessárias como a do hospital regional, nos garante a continuidade da construção da sede do Corpo de Bombeiros. Também nos tranquiliza sobre a proximidade do término das obras do Itego, importante contribuição para a formação profissional dos nossos jovens”.

“Só temos que agradecer ao governador. Santo Antônio do Descoberto é solidário, é devoto das ações do governo do Estado. E, que o governador tenha certeza, nas próximas eleições nós saberemos agradecer ao Marconi e ao vice-governador, José Eliton”, salientou.