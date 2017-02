Estudo aponta municípios de Goiás que mais regeneraram a Mata Atlântica fevereiro 6th, 2017 Diretor Meio Ambiente Google+ LinkedIn Pinterest

Marzagão, Cachoeira Alta e Corumbaíba foram as cidades que mais recuperaram a floresta em 30 anos, segundo levantamento da SOS Mata Atlântica e INPE

A Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) divulgam nesta segunda-feira, 06/02, uma avaliação detalhada sobre a regeneração da Mata Atlântica no estado de Goiás. O Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, que monitora a distribuição espacial do bioma, identificou a regeneração de 196 hectares (ha), ou o equivalente a 1,96 km2, entre 1985 e 2015. A área corresponde a aproximadamente 196 campos de futebol.

Segundo os dados do Atlas, Marzagão foi o município que apresentou mais áreas regeneradas no período avaliado, num total de 43 ha, seguido da cidade de Cachoeira Alta (40 ha), Corumbaíba (36 ha), Paranaiguara (30 ha) e Buriti Alegre (22 ha).

Confira na tabela abaixo a regeneração ocorrida nos municípios:

UF Município Área Município (ha) Área Município na Lei MA (ha) % Município na Lei MA Regeneração 1985 a 2015 (ha) GO Marzagão 22.243 14.102 63,4% 43 GO Cachoeira Alta 165.455 36.541 22,1% 40 GO Corumbaíba 188.367 94.643 50,2% 36 GO Paranaiguara 115.384 85.492 74,1% 30 GO Buriti Alegre 89.546 38.284 42,8% 22 GO Morrinhos 284.620 82.244 28,9% 16 GO Água Limpa 45.286 45.130 99,7% 5 GO Santa Helena de Goiás 114.133 80.592 70,6% 2 GO Quirinópolis 378.669 144.001 38,0% 2

O estudo analisa principalmente a regeneração sobre formações florestais que se apresentam em estágio inicial de vegetação nativa, ou áreas utilizadas anteriormente para pastagem e que hoje estão em estágio avançado de regeneração. Tal processo se deve tanto a causas naturais, quanto induzidas por meio do plantio de mudas de árvores nativas. Goiás também integra a lista dos Estados com nível de desmatamento zero (ou menos de 100 ha de desflorestamento), com 34 ha entre 2014 e 2015, período em que sete estados entraram nesse ranking, diante dos nove do levantamento anterior.

“Agora, o desafio é preservar o que resta e recuperar e restaurar as florestas nativas que perdemos. Por conta disso, é extremamente importante uma ação conjunta envolvendo poder público, iniciativa privada e sociedade”, afirma a diretora-executiva da SOS Mata Atlântica, Marcia Hirota.

A Mata Atlântica cobria originalmente 3% da área de Goiás, ou seja, um pouco mais de 1,1 milhão de hectares. Hoje, restam 29.769 mil hectares do bioma – 2,5% desse total. De acordo com o Atlas dos Remanescentes Florestais, nenhum município do estado está entre os 100 que mais desmataram a Mata Atlântica nos últimos 30 anos. Dos 246 municípios goianos, 26 têm ocorrência da Mata Atlântica.

Bons ventos na Mata Atlântica

Nos últimos 30 anos, houve uma redução de 83% do desmatamento do bioma. De acordo com Marcia Hirota, diretora-executiva da Fundação SOS Mata Atlântica, sete dos 17 estados da Mata Atlântica já apresentam nível de desmatamento zero. “Agora, o desafio é recuperar e restaurar as florestas nativas que perdemos. Embora o levantamento atual não assinale as causas da regeneração, ou seja, se ocorreu de forma natural ou se decorre de iniciativas de restauração florestal, é um bom indicativo de que estamos no caminho certo”, afirma Marcia.

Ao longo da história, a ONG foi responsável pelo plantio de 36 milhões de mudas de árvores nativas espalhadas pelo país, especialmente nas áreas de preservação permanente, no entorno de nascentes e margens de rios produtores de água. A Fundação SOS Mata Atlântica também restaurou uma área em Itu, uma antiga fazenda de café, que hoje é destinada para atividades relacionadas à conservação dos recursos naturais, restauração florestal e educação ambiental.

“Durante o monitoramento, constatou-se a existência de outras áreas ocupadas por comunidades de porte florestal em diversos estágios intermediários de regeneração, áreas essas que devem ser mapeadas e divulgadas em futuros estudos”, esclare Flávio Jorge Ponzoni, pesquisador e coordenador técnico do estudo pelo INPE.

Este estudo foi realizado com o patrocínio de Bradesco Cartões e execução técnica da empresa de geotecnologia Arcplan. A análise se baseia em imagens geradas pelo sensor OLI a bordo do satélite Landsat 8. O Atlas utiliza a tecnologia de sensoriamento remoto e de geoprocessamento para monitorar remanescentes florestais acima de 3 ha.