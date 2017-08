Etapa final dos Jogos Estudantis de Goiás será lançada nesta quinta agosto 10th, 2017 Diretor Esporte Google+ LinkedIn Pinterest

Com a presença da secretária Raquel Teixeira, a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) abre oficialmente nesta quinta-feira, 10/8, a etapa Final dos Jogos Estudantis de Goiás 2017. A solenidade será realizada no Ginásio Internacional de Esportes Newton de Faria, em Anápolis, a partir das 19 horas. A competição será realizada de 10 a 13 de agosto em 13 diferentes espaços esportivos da cidade e contará com a participação de cerca de 3.200 crianças e jovens.

Promovidos pelo Governo de Goiás, sob a coordenação geral da Superintendência de Esporte da Seduce, os Jogos Estudantis selecionarão estudantes atletas em 13 modalidades esportivas para representar Goiás nos Jogos Escolares da Juventude 2017, que serão sediados em Curitiba (setembro) e Brasília (novembro).

Os Jogos serão disputados por homens e mulheres divididos em duas categorias: Infanto-Juvenil (12 a 14 anos) e Juvenil (15 a 17 anos). Os esportes da modalidade individual são Atletismo, Badminton, Ciclismo, Judô, Luta Olímpica, Natação, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia e Xadrez. Já nas modalidades coletivas estão Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol.

Os Jogos Estudantis de Goiás tiveram início em março deste ano com as etapas Intermunicipal e Regional envolvendo mais de 27 mil estudantes. A fase Regional, que antecede a finalíssima, foi disputada nas cidades de Ceres, Jataí e Goianésia entre os meses de maio e junho deste ano.

SERVIÇO

Abertura da etapa Final dos Jogos Estudantis de Goiás com a presença da secretária Raquel Teixeira

Local: Ginásio Internacional de Esportes Newton de Faria (Anápolis)

Data/Horário: 10/08, às 19 horas

Informações: (62) 3201.3004 / 3201.3020