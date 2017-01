Fazendas goianas atingem 100% em sustentabilidade janeiro 16th, 2017 Diretor Agrofolha Google+ LinkedIn Pinterest

São de Goiás as duas únicas fazendas que atingiram 100% dos critérios de sustentabilidade instituídos pelo Programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR) e pelo sistema Better Cotton Initiative (Iniciativa por um Algodão Melhor – BCI). Uma equipe do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA) e do Instituto Equilíbrio Socioambiental tem percorrido os estados brasileiros para saber como está a adesão dos cotonicultores ao Programa ABR-BCI.

Para a consultora do Equilíbrio Socioambiental, Ana Lúcia Santiago, o cenário é muito positivo. “Existe o interesse na adesão de boas práticas, e esse conhecimento precisa sempre evoluir para que os trabalhadores percebam o sentido dessas práticas nas suas vidas”, explica.

O Programa ABR-BCI recebe uma assessoria individualizada que atende às demandas de treinamentos na própria fazenda. “Essa assessoria é um diferencial de Goiás”, diz o especialista em projetos do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA), Jorge Toledo. Os treinamentos envolvem segurança do trabalho, uso de maquinário, aplicação de defensivos e diversos outros temas, todos voltados para o tripé da sustentabilidade: social, econômica e ambiental. Para Toledo, a presença da equipe de Sustentabilidade nas fazendas de Goiás é muito alta, mostrando comprometimento. “Há uma atitude diferenciada no Programa ABR em Goiás”, declara.

Segundo o coordenador Socioambiental dos Programas de Sustentabilidade da Associação Goiana dos Produtores de Algodão (Agopa), Abner Barreto, a meta é que mais fazendas atinjam a nota máxima no cumprimento dos critérios de sustentabilidade, e que todos os produtores participem aderindo ao programa.

Diretor executivo da Associação Goiana dos Produtores de Algodão, Dulcimar Pessatto Filho, o Programa ABR-BCI é importante para a sustentabilidade do algodão. “O programa veio para apoiar o produtor e manter seu negócio”, conta. Para ele, as fazendas 100% aprovadas pelo ABR-BCI têm produtores com uma visão diferenciada que encontraram apoio na equipe do ABR. “Estamos no caminho certo, mas abertos a compartilhar o que aprendemos e aprender com as experiências de nossos parceiros”, resume.