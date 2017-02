FecomercioSP e Estadão debatem o equilíbrio entre os Poderes fevereiro 24th, 2017 Diretor Nacional Google+ LinkedIn Pinterest

Evento vai abordar o impacto do embate entre Legislativo e Judiciário sobre a recuperação da atividade econômica



A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), em parceria com o Grupo Estado e a Consultoria Tendências, promove no dia 06 de março o Fórum Estadão – Equilíbrio entre os Poderes. Pautado pelo debate sobre o equilíbrio entre os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, o evento tem como objetivo discutir o impacto sobre as atividades econômicas decorrentes do embate entre lideranças do Senado, da Câmara dos Deputados e membros do Judiciário.

O Fórum será dividido em dois painéis intitulados “A visão dos protagonistas” e “Os impactos econômicos”, que serão moderados pela jornalista, Eliane Cantanhêde. O primeiro conta com a participação de Ayres Britto, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF); Erica Gorga, professora de Direito da FGV e Joaquim Falcão, professor titular e diretor da FGV Direito Rio.

Do segundo painel participarão Armando Castelar, coordenador de economia aplicada da FGV; Gustavo Loyola, economista e sócio da Tendências Consultoria Integrada; José Márcio Camargo, professor titular do Departamento de Economia da PUC-RJ e Zeina Latif, economista-chefe da XP Investimentos.

O evento, que conta com o apoio da plataforma multimídia UM BRASIL, acontecerá na sede da Federação, em São Paulo. Essa iniciativa renova a parceria entre o jornal e a FecomercioSP, que já desenvolveram em conjunto eventos sobre sustentabilidade e negócios da moda, entre outros.

Credenciamento

O credenciamento de imprensa poderá ser realizado a partir de 23 de fevereiro pelos e-mailsmelina.cintra@tutu.ee e aline.queiroz@tutu.ee e também pelos telefones (11) 96864-3431 e (11) 96860-1503.

Serviço:

Fórum Estadão – Equilíbrio entre os Poderes

Data e horário: 06 de março, das 8h30 às 12h30

Local: FecomercioSP

Endereço: Rua Doutor Plínio Barreto, 285 – Bela Vista – SP

Inscrições: http://www.fecomercio.com.br/evento/forum-estadao-equilibrio-entre-os-poderes