FENASUCRO & AGROCANA homenageia André Luiz Baptista Lins Rocha, presidente do Sifaeg

Goiás é um dos estados prestigiados na edição comemorativa de 25 anos do evento

O presidente executivo do Sifaeg (Sindicato da Indústria de Fabricação de Etanol do Estado de Goiás), André Luiz Baptista Lins Rocha, será um dos homenageados na 25ª FENASUCRO & AGROCANA, no dia 22 de agosto. Na edição histórica e comemorativa do evento, representantes dos principais estados produtores de cana serão prestigiados.

André Luiz Baptista Lins Rocha é formado em engenharia civil e também é presidente executivo do Fórum Nacional Sucroenergético e foi presidente da Companhia Energética de Goiás (Celg) e diretor comercial da A.M. Engenharia e Construção Ltda, além de ser 1º Tesoureiro da Federação da Indústria do Estado de Goiás (Fieg) e coordenador do Grupo de Líderes empresariais (LIDE) em Goiás.

O Sifaeg foi fundado em 1984 e atua em Goiás representando produtores de etanol, coordenando ações institucionais junto a órgãos governamentais, entidades de classe, segmentos empresariais e instituições.

A 25ª FENASUCRO & AGROCANA homenageia os principais estados da cadeia produtiva da cana-de-açúcar, como Goiás, que é o segundo maior produtor do País. Na safra 2016/2017, o estado chegou a marca das 68 milhões de toneladas de cana, 10% da produção nacional, segundo levantamento da Unica. Goiás também é o segundo maior produtor de etanol do Brasil.

As homenagens serão feitas durante a cerimônia de abertura da FENASUCRO & AGROCANA, no dia 22 de agosto, a partir das 13h, na Arena do Conhecimento Agrícola. O pré-credenciamento de visitantes está aberto e pode ser feito pelo site www.fenasucro.com.br.

Serviço

Edição: 25ª edição FENASUCRO & AGROCANA

Realização: 22 a 25 de agosto de 2017

Horário exposição: das 13h às 20h

Horário eventos de conteúdo: das 8h às 18h

Local: Centro de Eventos Zanini, Marginal João Olézio Marques, n 3.563, Sertãozinho – São Paulo – Brasil

Site oficial: www.fenasucro.com.br

http://imprensafenasucroagroca na.wordpress.com/

Na foto, André Luiz Baptista Lins Rocha, presidente do Sifaeg, é homenageado na Fenasucro & Agrocana em Sertãozinho/SP. Crédito: Divulgação