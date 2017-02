Ferramenta digital facilita a comercialização de produtos agrícolas fevereiro 16th, 2017 Diretor Agrofolha Google+ LinkedIn Pinterest

A startup AgroSpot desenvolveu uma ferramenta de comercialização digital de produtos agrícolas, que visa facilitar o encontro entre compradores e fornecedores. “Trata-se de um aplicativo, batizado com o mesmo nome da empresa, simples, rápido e inteligente, voltado para o agronegócio, setor cada vez mais especializado e que tem mantido fortemente positiva a balança comercial brasileira”, define Douglas Braga Marques, diretor de Desenvolvimento de Mercado.

O investimento inicial para desenvolver o aplicativo foi de cerca de R$ 350 mil. ”O recurso foi dividido em duas frentes: R$ 200 mil destinados à programação do aplicativo e os outros R$ 150 mil, aplicados em marketing”, conta Ivan Bueno, diretor da empresa.

Com sede em Pirassununga, SP, e escritório em Lucas do Rio Verde MT, a AgroSpot atua na comercialização de grãos (soja, milho, café), eucalipto e pecuária (bois, vacas, novilhas, etc.). “Nossa meta é incluir feijão, arroz e outros produtos agrícolas em nossa plataforma”, anuncia Marques.

Segundo Bueno, o AgroSpot é uma alternativa para o agricultor e o pecuarista ofertarem seus produtos ao mercado brasileiro de forma prática, efetiva e sem custo de instalação ou movimentações. “A ferramenta é gratuita, mas, no futuro, temos planos de expandir paraassinaturas mensais ou mesmo pacote de ofertas”, diz.

“Com um simples check-in, o vendedor pode ofertar, em tempo real, os seus produtos, e o aplicativo proporciona ao comprador um reconhecimento exato do local e a distância em que o produto se encontra”, explica Bueno. “Temos esse diferencial: logar o comprador no app, de forma a fornecer a distância exata do produto.”

“Às empresas agrícolas, envolvidas com a comercialização de grãos ou a pecuária, a ferramenta proporciona agilidade para encontrar um determinado produto no mercado, melhorando o planejamento de compras e logístico. Isso é possível porque a plataforma conta com vários diferenciais”, enfatiza.

De acordo com Bueno, no segmento de grãos, no qual o mercado futuro tem forte atuação, identificar produtores que possuem ofertas disponíveis, nem sempre é simples e rápido e pode demandar vários telefonemas. “Com o AgroSpot, produtores e compradores terão na palma da mão, em tempo real, todas as oportunidades de negócio”, garante.

O diretor Comercial informa que através do app os compradores podem receber avisos quando produtos do seu interesse forem cadastrados e entrar em contato com o vendedor por meio de chat no próprio aplicativo. “Além disso, o AgroSpot oferece previsão do tempo e cotação das commodities em tempo real.”

Foco

O aplicativo é focado em pequenos, médios e grandes produtores rurais; cooperativas; empresas de todos os portes comercializadoras de grãos e outros players do setor, como as indústrias de alimentos.

Segundo Bueno, a ferramenta beneficia os produtores pelo fato de se ter na palma da mão, em questão de poucos minutos, a chance de ofertar um produto em tempo real ou realizar uma compra, independentemente de onde eles estejam, com informações de coordenadas, facilitando cálculos de frete, além de informações sobre os preços praticados.

“A plataforma oferece uma visão real da região e dos produtos disponíveis para a comercialização, facilita o encontro dos produtos, não sendo necessário o produtor entrar em contato por telefone com todas as empresas compradoras do setor ou a empresa ligar para uma carta enorme de produtores”, observa. “O AgroSpot facilita a comercialização, é a ponte entre o vendedor e o comprador”, resume.

Otimismo

Mesmo com pouco tempo no mercado (a implementação da empresa ocorreu em dezembro do ano passado), os executivos estão muito otimistas com o resultado positivo. Eles contam que alguns produtores já sugeriram várias ideias de melhorias no app, e a empresa está trabalhando para atender essas demandas. “Isso sinaliza que os produtores estão carentes de novas tecnologias e alguns estão buscando-as fora do país, mas, devido ao alto custo, acaba não sendo viabilizadas”, analisa.



Carlos Roberto de Andrade, 58 anos, produtor em Palmas, TO, conheceu o AgroSpot através de mídias sociais. Ele conta que baixou o aplicativo e instalou rapidamente.

“Havia 30 mil sacos de soja parados no armazém e não pensei duas vezes em experimentar a novidade. Demorei cerca de 5 minutos para fazer o cadastro e o que mais me chamou a atenção foi a simplicidade da ferramenta. E, para minha surpresa, três dias depois várias pessoas interessadas entraram em contato via aplicativo”, relata.

Andrade acredita que um dos pontos que me ajudaram na negociação com um dos compradores foi o fato de a ferramenta mostrar a distância da fazenda ao ponto exato de sua localização do interessado. “Fechei negócio com ele e vendi 40% do meu estoque 5 dias após o fazer o cadastro”, informa e acrescenta que aderiu ao aplicativo e seus amigos de porteira também gostaram da ideia.