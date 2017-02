Goiás Mais Competitivo e Inovador seleciona executivos públicos fevereiro 20th, 2017 Diretor Edital Google+ LinkedIn Pinterest

Programa prioritário do Governo Estadual, o Goiás Mais Competitivo e Inovador (GMCI) está à procura de servidores com iniciativa, capacidade de planejamento, liderança e perseverança para atuarem como Executivos Públicos. Este perfil é pré-requisito necessário para lidar com a Agenda Estratégica de Governo, onde há necessidade de integrar e facilitar os principais projetos e iniciativas que abarcam o GMCI, coordenado pela Central de Resultados da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan).

Para tanto, a Escola de Governo Henrique Santillo publica nesta sexta-feira (17/2), o edital do 2º Processo de Seleção e Qualificação de Servidores. As inscrições começam no dia 21 de fevereiro e seguem até o dia 07 de março. O resultado será divulgado no dia 28 de abril.

O processo vai selecionar candidatos para planejar, executar, monitorar e acompanhar os projetos prioritários. Os Executivos Públicos atuarão nos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Estado de Goiás, contribuindo para a melhoria de indicadores estratégicos do governo.

A seleção se dará em duas fases eliminatórias (inscrição e avaliação do perfil do candidato) e uma fase de habilitação, quando o candidato será entrevistado. Todas as etapas serão realizadas em Goiânia. Os selecionados serão lotados na Central de Resultados da Segplan e poderão atuar junto aos diferentes órgãos e entidades da administração pública. Também será formada uma carteira de talentos, onde servidores poderão ser chamados posteriormente.

Funções

O Executivo Público irá trabalhar junto com a governança do Estado, identificando barreiras quanto à evolução da agenda prioritária de governo e adotando soluções de gestão. Trabalhando com projetos junto aos órgãos setoriais, apoiará e facilitará a comunicação interna, envolvendo as áreas e influenciando pessoas, e também irá identificar e organizar as informações sobre a execução dos projetos e a evolução de indicadores.

Requisitos

Para concorrer à vaga, o candidato deve ser servidor público efetivo em atividade do grupo ocupacional Gestor Governamental, conforme Lei 16.921 de 08 de fevereiro de 2010, ou do grupo ocupacional Analistas e Assistentes da Gestão Administrativa, conforme Lei nº 17.098 de 02 de julho de 2010. Deve também ser graduado em curso superior.

Cronograma

A primeira fase, de inscrição, vai do dia 21 de fevereiro até o dia 7 de março, com a divulgação do resultado no dia 10 de março. A segunda fase, de avaliação, consiste na avaliação do perfil do candidato, entre os dias 13 e 28 de março, e resultados divulgados em 29 de março. A fase final será de entrevistas, entre 30 de março e 15 de abril, e de avaliação do perfil, de 17 a 26 de abril. O resultado final com a relação dos habilitados sai no dia 28 de abril.

Inscrições

Orientado pelo Edital, o candidato deve elaborar o currículo e um Estudo de Caso. Este último consiste emescolher um dos Cenários Situacionais, que serão disponibilizados, como objeto de análise e preencher um formulário no site da Segplan com as informações requeridas.

O candidato deverá elaborar correlações, séries históricas, comparações, bem como os possíveis impactos que a situação apresentada pode causar. Por fim, propor um projeto que melhoraria este cenário descrevendo o nome, objetivo, resultados esperados e os principais marcos com prazos de conclusão.

Depois de preencher os formulários, deve-se anexá-los em um e-mail para a comissão responsável pelo processo de seleção (selecao-executivos@segplan.go .gov.br), tendo como assunto “Inscrição Executivo Público 2017 – Nome do candidato”. Os inscritos receberão um e-mail confirmando a inscrição.

Avaliação

O Estudo de Caso será avaliado de acordo com a adequação do candidato ao perfil do Executivo Público. Capacidade de pesquisa sobre o tema, estruturação do problema, julgamento profissional, habilidades quantitativas, análise crítica, criatividade, foco em resultado, estabelecer altos padrões no que faz, iniciativa, capacidade de aprendizado, resiliência, resolução de conflitos, influenciar pessoas, comunicação-forma e comunicação-conteúdo lógico são qualidades desejadas.

A entrevista será conduzida por dois representantes da comissão responsável. O Processo não tem o objetivo de gerar uma ordem de classificação final dos servidores por critérios de pontuação e ponderação, mas sim, identificar quais candidatos se adequam ao perfil esperado para o papel que iráo desempenhar.

Os habilitados integrarão um banco de talento e serão chamados conforme perfil de atuação adequado para as demandas da Central de Resultados, onde serão lotados.

Para mais informações, procure a comissão responsável pelo e-mail (selecao-executivos@segplan.go .gov.br) ou pelos telefones 3201-9264, 3201-5704 e 3201-5709.

Link para Edital:http://www.segplan.go.gov.br /index.php?option=com_content& view=article&id=20544&Itemid= 711