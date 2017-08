Goiás na Frente: Deputado Lissauer acompanha assinatura de convênios em várias cidades agosto 3rd, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

A caravana do programa Goiás na Frente desembarcou dia 01 de agosto, na cidade de Indiara. O deputado estadual Lissauer Vieira (PSB) acompanhou juntamente com o governador Marconi Perillo, o vice-governador José Eliton, várias lideranças políticas e autoridades, na celebração dos convênios e entregas de recursos do programa Goiás na Frente.

Indiara foi a última cidade a receber a caravana, para a assinatura do convênio no valor de R$ 2,3 milhões para obras de pavimentação asfáltica e recapeamento. A cidade foi contemplada ainda, com R$ 598 mil para a construção de uma quadra coberta, iluminada e com vestiários, no Colégio Estadual Valeriano de Barros, além da construção de 100 casas do Goiás na Frente – Habitação.

“Nossa população elegeu como prioridades as áreas da saúde, habitação e asfalto, agradeço o deputado Lissauer que disponibilizou uma ambulância para Indiara e agora com o governador Marconi Perillo do nosso lado eu tenho certeza de que vamos conseguir tapar os buracos e asfaltar as ruas, devagar vamos conseguir atender todos os pedidos”, ressaltou o prefeito Divino Marques.

O programa passou por Pontalina, Aloândia, Joviânia, Vicentinópolis, Edealina e Edéia antes de chegar a Indiara. Em Edealina, Lissauer Vieira, juntamente com o prefeito Dr. Vinicius Miranda assinou a liberação de R$ 1 milhão para recapeamento asfáltico e construção de um lago, e recebeu a autorização de mais R$ 450 mil para construção de unidades habitacionais. O parlamentar ainda disponibilizou uma emenda parlamentar individual no valor de R$ 200 mil para a reforma do prédio da Prefeitura.

“Ver programas como esse chegarem de verdade nos municípios que represento me deixa imensamente satisfeito. O que está ao meu alcance quando se refere a esse tipo de ação eu não deixo de lado, e sim me empenho arduamente. O Goiás na frente é uma grande inovação, um programa muito bem pensado e executado. É preciso que reconheçamos essa grande ideia do governo, que em tão pouco tempo já entregou os benefícios para tantas cidades”, finalizou o deputado.