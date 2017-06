Goiás realiza obras de restauração nas rodovias GO-309, GO-174 e GO-060 junho 7th, 2017 Diretor Sem categoria Google+ LinkedIn Pinterest

Obras vão beneficiar tráfego nos trechos Caldas Novas-Pires do Rio, Rio Verde-Montividiu e Firminópolis-Iporá

Governo estadual investe R$ 141 milhões e 500 mil nas três rodovias

O governador Marconi Perillo determinou à Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) urgência na restauração de três rodovias estaduais. As GOs 309, 174 e 060 são importantes rotas do turismo goiano e do escoamento da safra produzida no Estado. O total de investimentos nas três obras é de R$ 141 milhões e 500 mil, com recursos oriundos do Programa Goiás na Frente.

Na GO-309, trecho Caldas Novas-Pires do Rio, onde estão sendo restaurados 63,8 quilômetros, o governo estadual investirá R$ 15,3 milhões. A rodovia vai beneficiar o enorme fluxo de turistas que acessam Caldas Novas. A Agetop faz um alerta para que os motoristas trafeguem com cuidado, pelo fato da obra estar em andamento. “Os motoristas devem tomar cuidados extras, pois há máquinas e homens na pista”, diz o comunicado.

Outra rodovia importante, a GO-174, esta por conta do alto fluxo de caminhões que fazem o escoamento da safra, também está em obras de restauração no trecho Rio Verde-Montividiu. Serão restaurados 40,8 quilômetros do trecho, a um custo de R$ 50,9 milhões. Além do novo pavimento, que receberá camada dupla de asfalto para suportar caminhões pesados, também estão sendo construídos diversos segmentos de 3ª faixa para melhorar o trânsito e deixar o tráfego mais seguro.

Marconi pediu também empenho na restauração da GO-060, trecho Firminópolis-Iporá. Serão recapeados os 111,5 quilômetros, com investimentos que somam R$ 75,3 milhões. A Agetop sinalizou a rodovia para que os motoristas trafeguem com segurança, pois a pista conta com trechos onde há trabalhadores e máquinas.

A previsão da Agetop é que mais de 1.300 quilômetros de rodovias pavimentadas passem por restauração até o final deste ano. As intervenções consistem na renovação dos trechos deteriorados, em pontos onde a execução emergencial de reparos localizados não consegue mais recuperar as boas condições da pista.

De acordo com os dados do Programa Goiás na Frente, idealizado por Marconi, dos R$ 6,1 bilhões que serão investidos pelo governo estadual em diversas áreas ao longo dos próximos dois anos, R$ 2,2 bilhões estão destinados à construção, duplicação, restauração e manutenção das rodovias estaduais.