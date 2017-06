Goiás Solidário arrecada 130 toneladas de alimentos com ação do Corpo de Bombeiros junho 20th, 2017 Diretor Geral Google+ LinkedIn Pinterest

Iniciativa beneficia vítimas de chuvas registradas em Pernambuco e Alagoas, no Nordeste do país. Secretário Ricardo Balestreri e governador Marconi Perillo participam de cerimônia. “Em Goiás, percebemos sensibilidade para com as pessoas em situação de fragilidade”, declara titular da SSP

O secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Ricardo Balestreri, ao lado do governador Marconi Perillo, realizou na manhã desta segunda-feira (19/06) a entrega de donativos arrecadados na campanha Goiás Solidário.

Participou da cerimônia a primeira-dama do Estado e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Valéria Perillo.

A iniciativa beneficia vítimas das chuvas registradas em Pernambuco e Alagoas, no Nordeste do país. A campanha foi implementada pelo Corpo de Bombeiros no início do mês e reuniu, em poucos dias, mais de 130 toneladas de alimentos, superando a meta inicial de 50 mil quilos.

“Em Goiás, percebemos a sensibilidade para com as pessoas que estão em situação de fragilidade”, afirma Balestreri. “Reforço, ainda, a importância do Corpo de Bombeiros, instituição de extrema credibilidade”, diz.

O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Helbingen Junior, o superintendente executivo da SSP, coronel Edson Costa, também estiveram presentes na cerimônia, realizada no 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, em Goiânia.

Os pontos de arrecadação da campanha Goiás Solidário foram os quartéis operacionais do Corpo de Bombeiros, espalhados por todo o Estado.