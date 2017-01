Governo amplia prazo do IPVA janeiro 5th, 2017 Diretor Geral Google+ LinkedIn Pinterest

Em Goiás, Governo amplia prazo pagamento do IPVA

Pagamentos deverão ser efetuados até novembro de acordo com o final da placa. Descontos de 50% no IPVA para proprietários de carros 1.0 e motocicletas de até 125cc que não tenham cometido infração serão mantidos

O Governo de Goiás anunciou nesta quinta-feira (5/01) a prorrogação do prazo de vencimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2017. Com o novo calendário, a cobrança será diluída entre os meses de janeiro e novembro. A alteração foi determinada pelo governador Marconi Perillo, após estudos realizados pelo Detran-GO e Secretaria da Fazenda. No exercício de 2016, os pagamentos foram concentrados entre janeiro e julho.

O início do parcelamento se dará em 30 de janeiro e abrangerá os veículos com placa final 1. Os proprietários que tiverem com endereços atualizados receberão os boletos em casa a partir do dia 16, já com as novas datas. Os contribuintes devem ficar atentos à nova tabela de vencimento. Quem não receber o boleto em casa, poderá imprimi-lo no site www.detran.go.gov.br ou em qualquer unidade de atendimento do Detran-GO.

De acordo com o presidente do Detran-GO, Manoel Xavier Ferreira Filho, a mudança no calendário foi possível graças à retomada da economia. “Em 2016, tínhamos um outro cenário e uma crise acentuada em todo o país. Ainda não estamos, onde gostaríamos, mas os ajustes feitos pelo governador no ano passado permitiram que, nesse ano, fosse possível diluir esse recebimento sem prejuízo às contas públicas”, explicou.

Na maioria dos estados brasileiros, a cobrança do IPVA é concentrada entre os meses de janeiro e abril. Em Pernambuco, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Paraná e Brasília, por exemplo, todos os finais de placas vencem até maio. “O governo é sensível às dificuldades financeiras enfrentadas pela maioria da sociedade. E, tão logo foi possível, retomou o calendário com prazo estendido”, afirma Manoel Xavier.

O governo confirmou ainda a manutenção do desconto de 50% no IPVA para proprietários de carros 1.0 e motocicletas de até 125 cilindradas. Para contar com o benefício, o proprietário não pode ter se envolvido em acidente, não ter cometido infração no exercício anterior, mesmo que em outro veículo, e deve pagar o IPVA e o Licenciamento do veículo em dia.

O IPVA poderá ser parcelado, conforme calendário, em até três parcelas. Na última parcela, é cobrado o licenciamento anual do veículo, o seguro obrigatório (DPVAT) e as multas. Somente após quitar todos os débito, o usuário recebe o Certificado de Registro e Licenciamento Veicular (CRLV).