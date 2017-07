Governo federal libera repasse para Hospital das Clínicas julho 6th, 2017 Diretor Política Google+ LinkedIn Pinterest

Bancada goiana consegue destravar recursos para novo Hospital das Clínicas

Após articulação da bancada goiana no Congresso Nacional, o governo federal anunciou que vai liberar os repasses para a retomada das obras do novo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (UFG). O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 5, pelo ministro Antônio Imbassahy (Secretaria de Governo), durante reunião com membros da bancada e técnicos da pasta.

Serão repassados à UFG nos próximos dias R$ 10,6 milhões, parte da emenda da bancada. Os restante do valor empenhado, cujo total é de R$ 100 milhões, será liberado em parcelas, após as medições para aferição do andamento da obra. O novo HC será o maior hospital de uma universidade federal no País. Durante a reunião no ministério, os deputados telefonaram para o reitor Orlando Amaral para informá-lo da conquista.

“A obra é de fundamental importância para Goiás, por isto os 17 deputados e 3 senadores se uniram para apresentar uma emenda única e viabilizar a conclusão do projeto, que enfrenta problemas de execução desde o início”, afirma Daniel Vilela. Além de Daniel Vilela, participaram do encontro os deputados Giuseppe Vecci (PSDB), João Campos (PSDB), Heuler Cruvinel (PSD) e Magda Mofatto (PR).

O ministro Imbassahy destacou que a unidade da bancada foi fundamental para viabilizar o repasse mesmo com as restrições orçamentárias enfrentadas pelo governo. “É muito bom ver que na hora de levar benefícios para o Estado, a bancada goiana supera eventuais diferenças políticas e atua com tanta sintonia. Isto faz muita diferença na hora de conseguir agilizar a liberação de recursos do governo federal”, disse o ministro durante a reunião.

O novo Hospital das Clínicas começou a ser construído em 2002 e desde então enfrenta uma série de paralisações. A aprovação da emenda de bancada, de R$ 100 milhões, no ano passado, foi uma maneira encontrada para agilizar o aporte de recursos federais. No entanto, os repasses voltaram a atrasar este ano e a obra foi paralisada em junho. A previsão agora é de que seja retomada até o início do próximo mês.