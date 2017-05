Governo investe mais de R$ 650 milhões em 39 obras de rodovias e aeródromos

Recursos são provenientes da privatização da Celg

O governador Marconi Perillo ressalta o trabalho da Agência Goiana de Transporte e Obras (Agetop), que dentro do programa Goiás na Frente realiza 39 obras de construção de trechos rodoviários e de aeródromos, no valor total de R$ 651.963.522,10. Os investimentos estão no orçamento do programa e são recursos oriundos da privatização da Celg. As obras já estão em andamento. (Veja os registros fotográficos feitos ontem, 25).

O Goiás na Frente prevê R$ 9 bilhões de investimentos em obras e serviços em todas as regiões do Estado. Do montante, R$ 6 bilhões são provenientes do Tesouro Estadual e R$ 3 bilhões de recursos privados, dentre eles 600 milhões de dólares da privatização da Celg D/Enel. O programa está dividido em quatro setores de investimentos: obras rodoviárias, obras civis, e nas áreas da Saúde e Educação.

Os mais de R$ 650 milhões destinados para intervenções rodoviárias compreendem 39 obras em diferentes regiões, como demonstra tabela anexa. São 15 obras de duplicação (GO – 070 (quatro intervenções), GO-010, GO-080 (seis intervenções), GO-139, GO-206, GO-213, GO-207)), sendo quatro pontes. As obras na GO-070 terão quase R$ 100 milhões em investimentos, e as da GO-080, aproximadamente R$ 70 milhões.

Há também a construção de um anel viário em Rio Verde. São quatro obras de construção de aeródromos, e 20 de construção de trechos rodoviários. Os prazos de execução das obras variam, mas a previsão é de conclusão de todas elas nos próximos meses. “O Goiás na Frente é a prova de que Goiás superou a crise econômica. É o maior programa de investimentos proporcionalmente em vigência no País”, tem afirmado o governador Marconi Perillo nos encontros regionais do programa.

Acompanhe as obras pela tabela:

OBRAS DO GOIÁS NA FRENTE – RODOVIAS E AERÓDROMOS JÁ PROGRAMADAS PARA EXECUÇÃO PELO GOVERNO DE GOIÁS/AGETOP