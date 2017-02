Governo investirá R$ 3 bilhões em obras e programas em 2017 e 2018 fevereiro 24th, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

Somados aos investimentos diretos da Enel, nova proprietária da Celg Distribuição, montante aplicado na infraestrutura será de R$ 6 bilhões

O governador Marconi Perillo está finalizando um amplo conjunto de investimentos em programas e obras públicas que tem como objetivo acelerar a retomada do crescimento econômico. Resultado das medidas de austeridade fiscal, o Plano de Investimentos 2017-2018 vai aplicar R$ 3 bilhões em obras civis e de infraestrutura, habitação, educação, saúde e segurança pública, com o objetivo de aumentar a competitividade econômica e o crescimento sustentável do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de Goiás.

O Plano de Investimentos 2017-2018 será apresentado por Marconi logo após o retorno dele da Missão Comercial do Governo de Goiás aos Emirados Árabes e à Arábia Saudita, entre os dias 24 de fevereiro e 4 de março. Os investimentos incluem ainda recursos privados, com destaque para os R$ 3 bilhões estabelecidos no contrato de privatização da Celg Distribuição. Os recursos serão aplicados pela italiana Enel, nova proprietária da companhia, na expansão da distribuição de energia nas zonas rurais e urbanas de todo o Estado de Goiás. Assim, o aporte global chegará a R$ 6 bilhões.

“O Plano de Investimentos vai assustar muita gente pelo tamanho, pelo conteúdo e pelas fontes asseguradas de recursos que vão ser investidos nos próximos dois anos”, afirmou nesta quarta-feira o governador, durante reunião da força-tarefa do Programa Goiás Mais Competitivo e Inovador (GMCI).

“É um programa muito robusto, que vai levar investimentos em todos os cantos de Goiás. Vai ser a primeira grande reação brasileira à crise”, disse o governador. “Fizemos o dever de casa, trabalhamos fortemente nos últimos dois anos de crise. Fizemos as medidas de ajustes e conseguimos garantir um programa muito forte de investimentos que vai colocar Goiás na dianteira do País”, disse Marconi.

Fontes de recursos

Os recursos públicos destinados ao Plano de Investimentos 2017-2018, segundo detalha Marconi, virão da privatização da Celg Distribuição (R$ 1,1 bilhão), do Tesouro Estadual (receitas tributárias) e da economia com as medidas de austeridade adotadas no Programa de Ajuste Fiscal (2015-2016) e pelo Programa de Austeridade pelo Crescimento do Estado de Goiás. Parte dos recursos será viabilizada também a partir da renegociação das dívidas dos Estados com a União.

“O Plano de Investimentos está sendo preparado por mim, pelo vice-governador José Eliton e por auxiliares do Governo”, disse Marconi ontem no lançamento da plataforma de informações e investimentos iGO, no Auditório Mauro Borges, Palácio Pedro Ludovico Teixeira. “O programa vai assustar muita gente pelo tamanho, pelo conteúdo e pelas fontes asseguradas de recursos que vão ser investidos nos próximos dois anos”, afirmou.

Os detalhes do Plano de Investimentos 2017-2018 ainda serão apresentados por Marconi, mas em linhas gerais preveem a aplicação de R$ 1,3 bilhão em obras de infraestrutura rodoviária, R$ 830 milhões nas medidas de estímulo à competitividade estabelecidas pelo Programa Goiás Mais Competitivo e Inovador (GMCI), R$ 500 milhões por meio de parcerias e convênios com as prefeituras e R$ 370 milhões em obras civis (conclusão de hospitais, escolas, dos Centros de Referência e Excelência em Dependência Química – Credeqs, presídios, entre outras).

(Fonte: Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás)